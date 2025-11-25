Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

El dólar oficial arrancó la semana con una suba de $20 respecto del cierre del último jueves y cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, también opera en alza con una suba de $30 y se vende a $1.455 en el mercado informal.

En lo que respecta a los dólares financieros registran tendencias dispares, ya que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve de manera estable a $1.514, mientras que el dólar Blue o MEP lo hace hacia arriba a $1.474.