Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $1.000.000 y $300.000 por línea: los números de hoy

Política y Economía

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre

Sube $20 respecto del jueves y cotiza a $1.470 para la venta en el Banco Nación

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre
25 de Noviembre de 2025 | 12:51

Escuchar esta nota

El dólar oficial arrancó la semana con una suba de $20 respecto del cierre del último jueves y cotiza a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, también opera en alza con una suba de $30 y se vende a $1.455 en el mercado informal.

En lo que respecta a los dólares financieros registran tendencias dispares, ya que el Contado con Liquidación (CCL) se mueve de manera estable a $1.514, mientras que el dólar Blue o MEP lo hace hacia arriba a $1.474.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense

Un matrimonio vivió una noche de terror junto a sus cinco hijos
Últimas noticias de Política y Economía

El COU de La Plata, trabado:se suspendió la  comisión de Planeamiento por falta de acuerdo

Causa Cuadernos: la Fiscalía comienza a explicarle a Cristina Kirchner de qué la acusa

Cañuelas realizó la 43ª bicicleteada a Luján con gran participación pese al viento

Junín avanza en la regularización de la producción de miel
Espectáculos
¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity
VIDEO.- ¡Escándalo! El "Puma" Rodríguez se enfureció con la tripulación y lo bajaron del avión
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Queen planea un espectáculo holográfico al estilo de “ABBA Voyage”
La influencer Sofi Gonet, conocida como “La Reinis” encendió las redes: picantes fotos inspiradas en su performance en MasterChef Celebrity
Deportes
Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Estudiantes vs Central Córdoba, con hinchas del Pincha: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas
Estudiantes y el pasillo al "campeón": qué dice el boletín 6625 de AFA, las sospechas de falsificación y qué sanciones establece
El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?
"Estar en este momento me pone orgulloso: Nicolás Barros Schelotto, entre el sueño y el presente Tripero
Información General
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Policiales
Un motociclista fue tapado con cartones tras un choque frontal con una pickup en Villa Elisa
Condenaron al "Demonio" García: seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual para el ex jugador del Pincha
Qué se sabe del colectivo que volcó en Ruta 2 camino a Mar del Plata
Trágico vuelco de un colectivo en Ruta 2: iban a un encuentro que encabezaría Kicillof
Cifras de 2025 en rojo: un año con alta tasa de mortalidad vial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla