“Quieren desestabilizar al Gobierno”

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Nicolás Mayoraz se expresó ayer en contra de la reforma opositora del régimen de DNU y atribuyó la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno” y “generar la mayor inseguridad jurídica que puedan”.

Al intervenir en el debate en el recinto sobre las modificaciones a la ley 26.122 de DNU, el legislador afirmó que “la urgencia es una valoración política” y “no una valoración jurídica”.

“En consecuencia, esta intención de querer consagrar la caducidad automática de los DNU va contra el sistema constitucional argentino”, sostuvo.

“Mas allá de las buenas intenciones que dicen tener y que yo me permito dudar, no pueden modificar el diseño constitucional”, agregó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, Mayoraz manifestó que la reforma del régimen de DNU por parte de la oposición “va en contra de la Constitución”.

Por otro lado, explicó que no hay nada en la Constitución que exprese que un DNU tenga que limitarse a tratar una “materia única”.