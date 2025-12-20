José Sosa: "Como dijo Zubeldía, que lo celebre la gente"

Con liderazgo, experiencia y sentido de pertenencia, José Sosa volvió a levantar un trofeo con Estudiantes y dejó definiciones que reflejan la identidad del equipo y su compromiso con el club que lo vio nacer.

José Sosa volvió a ser protagonista en una nueva consagración de Estudiantes. Tras la obtención del Trofeo, el mediocampista destacó el trabajo del grupo, el valor del proceso y la importancia de seguir construyendo más allá de los festejos inmediatos.

"Otro título. Es increíble. Como dije, en esta última etapa nos tocó participar de esto. Cuando no se da el resultado, no se valora, pero nosotros venimos empujando; ellos hicieron el desgaste”, señaló el experimentado volante, subrayando el camino recorrido durante toda la temporada.

A sus años, Sosa remarcó lo que significa seguir siendo parte activa del plantel: “Es un regalo, a esta edad, poder dar y aportar al grupo. Este grupo me enorgullece, trabajó todo el año. Este club demostró una vez más que se construye con valores”.

Uno de los pasajes más llamativos de su declaración estuvo vinculado a la mentalidad competitiva puertas adentro. “Los dirigentes se me enojaron porque les dije que no quería festejar el título del sábado pasado. Yo les dije que la diferencia la íbamos a hacer si ganábamos hoy y, como lo dijo Zubeldía, que lo celebre la gente, porque nosotros teníamos que seguir construyendo para seguir ganando”, reveló.

Finalmente, el capitán habló desde el corazón y dejó en claro el fuerte lazo que lo une con la institución y su gente. “Soy de acá. De chiquito tuve la suerte de iniciar mi carrera en Estudiantes y soy un agradecido de la vida. A la gente de Carcarañá y a mi esposa, que no pudo viajar: ellos son el impulso para que siga jugando”.

Con la bandera de la experiencia y el sentido de pertenencia, José Sosa volvió a demostrar que su aporte trasciende lo futbolístico y se sostiene en una convicción que define al Estudiantes ganador.