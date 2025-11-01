Moscardini y una carrera clave en Paraná

Se va terminando el torneo de TC Pista con suma atencion en nuestra ciudad por la presentación de Nicolás Moscardini, quien además de estar peleando el torneo se quiere meter entre los pilotos promovidos al Turismo Carretera del próximo año.

Este fin de semana la actividad se desarrollará en Paraná, con clasificación en la jornada de hoy y carrera estipulada para mañana a las 13:30. La fiesta será completa en Paraná ya que también estará corriéndose el Turismo Carretera y la Fórmula 2.

El pilot platense Nicolás Moscardini está a 10 unidades del líder Marco Dianda en el campeonato de TC Pista, pero es el único que ya se llevó tres finales: Viedma, Termas y San Luis.

La última final culminó 6º tras no funcionar del todo bien: “Cuando salgo a pista siempre tengo la noción de cómo está el auto y me preparo. En San Nicolás cuando llegué al frenaje, me pasé de largo, me fui afuera y me caí despacio. Tuve un zapateo y me costó frenar. Después equilibré un poco el freno, pensando que era solo eso. Cuando largue me cuidé las primeras vueltas de Lugon, le hice un poco de luz y me fui en el mismo lugar afuera. Estuvimos todo el fin de semana complicados con el freno”.

El torneo del TC Pista lo lidera Marco Dianda (Toyota) con 101,5 puntos. En segundo lugar está Gastón Ianza (Chevrolet) con 88.5 puntos. Y tercero aparece el platense con 85,5 a bordo de un Ford.

En relación a la paridad en la categoría, explicó: “Muy competitivo y difícil. Más allá de estar parejo y tener un gran nivel de pilotos, tienen buen funcionamiento todas las carreras. Eso eleva el nivel. Después de San Nicolás terminé 3º a 10 puntos y tengo que ir a terminar adelante de ellos”.

“Falta un montón. Me reprocho no haber terminado como venía pero es ese afán de ir a buscar más. Sabía que me servía mucho terminar segundo, me hubiera ido pegado a Dianda en el campeonato”, expresó en Campeones sobre la lucha que lo marginó del podio.