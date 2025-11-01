Santa Bárbara visita a Arquitectura en Primera A

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Santa Bárbara “A”, sin chances de ingresar a los playoffs para pelear por el título, estará visitando hoy, desde las 16, a Arquitectura, en el marco de la vigésima quinta y penúltima fecha del torneo Metropolitano femenino de de Primera División; aunque tendrá que sumar puntos para evitar cualquier contratiempo por el repechaje del descenso.
Fue un año irregular para las chicas de Gonnet en sintonía con los problemas institucionales que sufrió el Club, con intervención y una renovación de autoridades. Esos movimientos claramente que repercutieron en el armado. Pero más allá de esos sismos el equipo supo apoyarse en la experiencia de las hermanas Granatto para sacar adelante el torneo y no tener problemas con el descenso.
A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platenses en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, con algunos partidos que ya se jugaron:
Primera B: San Luis 3 (Renata Sargentini -2- y María Camila Roberti Merlo), Ducilo 3. El partido se jugó el pasado jueves por la noche. Las Maristas hace fechas que ya perdieron la categoría pero sumaron una alegría.
Primera C1: Banco Hipotecario vs Universitario “A” y Santa Bárbara “B” vs Hurling.
Primera D1: SIC “C” vs San Luis “B” y Universitario “B” vs Temperley.
Primera D2: Buenos Aires Cricket & Rugby Club vs Universitario “C”, Estudiantes “A” vs Italiano “B” y Berazategui vs Everton.
Primera D3: Gimnasia “A” vs Ciudad de Buenos Aires “C”.
Primera D4: Pucará “B” vs Santa Bárbara “D”.
Primera E1: Santa Bárbara “C” vs Los Matreros.
Primera E2: EFI Lobos vs Santa Bárbara “F” y Arquitectura “C” vs Estudiantes “B”.
Primera F1: Santa Bárbara “E” vs Liceo Militar “B”.
Primera F4: San Luis “C” vs Asociación Coronel Brandsen y Universitario “D” vs CUBA “D”.
