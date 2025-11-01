Central fue letal ante Instituto y es puntero

En el Monumental Eva Perón, Rosario Central derrotó 3-1 a Instituto y quedó como único líder de la Zona B. Además, se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual.

La Gloria abrió el marcador a los 38 minutos, tras una buena definición de Jhon Córdoba. Sin embargo y pese a haber sido superado, el Canalla lo empató de la mano de Ignacio Malcorra, quien a los 38´, estampó el 1-1 luego de una gran jugada individual.

En el complemento, el partido se rompió con un dudoso penal para al Canalla, luego de una infracción sobre Ángel Di María. Tras haber sido convalidado por el VAR, Fideo marcó el 2-1 a los 19, con una impecable definición.

Y a los 22´, tras un impecable tiro libre de Di María, Ignacio Ovando estampó el 3-1 con un gran cabezazo. Más allá que le anularon otro tanto a Véliz, por offside, el Canalla sacó adelante un partido duro a pura efectividad y sigue mostrando credenciales de candidato. La Gloria, por su parte, se complicó de cara a los playoffs.