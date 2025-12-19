Turf – Programas y Resultados

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
¡Atento Papá Noel! Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales de La Plata
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
