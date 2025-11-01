San Lorenzo venció a Riestra y dio otro paso

San Lorenzo derrotó a Deportivo Riestra, como local, por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro y quedó a un paso de clasificar a los playoffs. El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Alexis Cuello, con un buen remate de tijera a los 5 minutos del complemento.

Con este triunfo, el “Ciclón” avanzó a la quinta posición de la zona B, con 22 unidades, mientras que Riestra se mantiene segundo, con 27 puntos, los dos con chances de avanzar a los playoffs. En tanto, ambos equipos siguen en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, a través de la tabla anual.

En un duelo parejo, donde estuvo más cerca el Cicló, el único tanto llegó a los cinco minutos del segundo tiempo: un contraataque por izquierda terminó en un centro al segundo palo, que el volante Agustín Ladstatter bajó para Cuello, quien controló con el muslo, de espaldas al arco, y remató de chilena dentro del área chica, para el 1-0. En caso de darse algunos resultados en esta fecha, el Ciclón podría sacar pasaje a los octavos de final.