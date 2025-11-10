En las 17 facultades empieza la inscripción a más de 120 carreras

La Universidad Nacional de La Plata abre hoy la inscripción en sus 17 facultades y hasta el próximo 12 a más de 120 carreras universitarias para cursar el próximo año.

Las personas interesadas deberán realizar una inscripción mediante un formulario virtual al que se ingresará a través de la página web de cada Unidad Académica.

Aclararon en la Universidad que sólo recibirá las inscripciones de aquellas personas que aspiren a ingresar en el año 2026 en ella exclusivamente y en una sola carrera. A tal efecto, la solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, por lo tanto, cualquier tipo de inscripción ya realizada para el año 2026 en otra Universidad Nacional o en otra carrera, inhabilitará a efectuar una nueva en esta Casa de Estudios.

Para completar el trámite de inscripción, deberá suministrarse a través del formulario virtual la siguiente documentación:

– Foto del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica de ambos lados. De ser un estudiante de nacionalidad extranjera, foto del Pasaporte o Cédula de Identidad del país de origen.

– Una foto de frente del aspirante.

– Certificación o Título de estudios secundarios completos, en archivo pdf. En el caso de quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en el exterior el Certificado o Título de estudios secundarios completos (Certificado analítico de todos los años del nivel secundario con el detalle de las asignaturas y sus respectivas calificaciones) deberá estar legalizado por la autoridad educativa nacional competente y Consulado Argentino o Apostillado de su país de origen, debidamente convalidado por dicha autoridad. En el supuesto de que el Título no esté en idioma español, deberá presentar la traducción realizada por Traductor Público Nacional. En el caso de que no haya completado aún el nivel secundario, presentará en archivo pdf la correspondiente certificación provisoria extendida por las autoridades del Colegio donde conste haber cursado el último año, estar cursando o rindiendo materias. Si el Certificado proviene de otro país, deberá contar con el Apostillado de su país de origen.

– Para aspirantes cuya lengua nativa no sea el español, la certificación que acredite un dominio adecuado de lengua española.

Se tomará como domicilio electrónico válido para todas las comunicaciones o notificaciones que se le deban cursar, el consignado por el aspirante en la planilla de inscripción.

La inscripción tendrá carácter de condicional, quedando supeditada a la efectiva acreditación de la documentación requerida.