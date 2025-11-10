Baja del 1,4 por ciento en las ventas minoristas según informe de CAME

Estudiantes jugó flojo, perdió con Tigre 1 a 0 y resignó el sueño de jugar la Sudamericana
En octubre, las ventas minoristas pymes registraron una baja interanual de -1,4 por ciente a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un incremento de 2,8 por ciento. En lo que va del año, las ventas acumulan un aumento interanual de 4,2 por ciento, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Respecto de la situación económica de los comercios, el 56 por ciento de los encuestados indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33 por ciento que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre.
En cuanto a las expectativas, el 47,9 por ciento prevé una mejora para el próximo año, el 43 por ciento estima que se mantendrá sin cambios y el 9 por ciento anticipa un deterioro.
Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3 por ciento considera que no es un buen momento, el 14,8 por ciento que sí lo es y el 27,9 por ciento no tiene una opinión definida o no respondió.
En el análisis por rubros, seis de los siete sectores mostraron caídas interanuales, según el relevamiento realizado por CAME.
El rubro “Perfumería” presentó la mayor baja (-6,3 por ciento), seguido por “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-3,7 por ciento). En la comparación intermensual, todos los rubros registraron incrementos. “Perfumería” lideró el crecimiento con una suba de 9,7 por ciento respecto del mes anterior, seguida por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” (+4,1 por ciento).
En octubre, las ventas minoristas pymes mostraron una leve mejora mensual, aunque continuaron por debajo del nivel del año anterior.
La mayoría de los rubros registró caídas interanuales, con “Perfumería” y “Bazar y decoración” entre los más afectados.
Las promociones y el Día de la Madre impulsaron transitoriamente la demanda, sin revertir la tendencia general de consumo prudente. Los comercios encuestados destacaron mayores costos operativos, baja rentabilidad y escaso acceso al financiamiento. Predomina la cautela en las expectativas y la baja disposición a invertir.
El informe de CAME destaca con respecto a los alimentos y bebidas que las ventas están condicionadas por la baja capacidad de compra de los hogares, la falta de liquidez y la incertidumbre electoral. Los aumentos de precios y la estabilidad en algunos productos básicos influyeron en la evolución nominal de la facturación. La incidencia del Día de la Madre generó un leve impulso estacional, pero no alcanzó para modificar la tendencia general de estancamiento.
Los comerciantes destacaron durante el relevamiento que se llevó a cabo que el aumento de costos operativos, la competencia de supermercados, mayoristas y aplicaciones de delivery, y la menor efectividad de las promociones frente a la pérdida de poder adquisitivo.
