Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior

El ex diputado del PRO Diego Santilli juró esta tarde su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei. Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

A la hora de tomar juramento, Santilli lo hizo por “Dios y por la patria”. Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

La designación fue oficializada mediante el decreto 794/2025, publicado en la madrugada de este martes. Santilli asume con el mandato de construir consensos con las provincias y avanzar en la aprobación de reformas clave, entre ellas la del Presupuesto 2026, en el Congreso de la Nación.

En su primera actividad como ministro, Santilli mantuvo reuniones con gobernadores de Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba, durante una ronda de diálogo que pone de relieve su papel como puente entre la Nación y las jurisdicciones provinciales.

Uno de los ejes que el nuevo funcionario tendrá bajo su órbita es el debate por la coparticipación federal, una demanda histórica de las provincias y que el Ejecutivo nacional está dispuesto a incorporar en su agenda legislativa. Con esta movida, el Gobierno muestra su intención de fortalecer la coordinación federal y asegurar el respaldo político necesario para sus iniciativas en el Congreso.