“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno

Los fans enloquecen con la presencia de uno de los protagonistas de la serie en un evento previo al estreno de la quinta temporada / Netflix

La Navidad trajo de regreso a “Stranger Things” con tres episodios nuevos que abren el tramo final de la quinta temporada, un preludio al cierre definitivo que llegará el 1 de enero. Con este impulso final, la serie reafirma su estatus como una de las producciones más influyentes de Netflix, capaz de romper sus propias marcas y expandir su universo más allá de la pantalla. El fenómeno, que nació en 2016, encuentra en estos últimos capítulos una suerte de espejo donde se reflejan años de crecimiento sostenido, fanatismo global e impacto cultural.

En cinco temporadas, repartidas en 42 episodios y más de 2.500 minutos, la serie superó los 1.200 millones de reproducciones. Esa construcción meticulosa de un mundo propio dejó imágenes tatuadas en la memoria colectiva, aunque fueron dos momentos los que se convirtieron en los más reproducidos: la posesión de Nancy por Vecna en la temporada cuatro y el recordado dueto “Never Ending Story” entre Dustin y Suzie en la tercera. Son escenas que ya forman parte del patrimonio emocional de los fans.

El estreno del volumen 1 de la quinta temporada confirmó la potencia del fenómeno. La semana de su lanzamiento se transformó en la más importante en la historia del servicio, con 59,6 millones de visualizaciones y un primer puesto alcanzado en 90 países. La ola fue tan grande que empujó a las primeras cuatro temporadas nuevamente al Top 10, un hito inédito para una serie de Netflix. Y en apenas cuatro semanas, el volumen 1 sumó 102,6 millones de visualizaciones alrededor del mundo. Desde que la plataforma instituyó el Top 10 global en 2021, “Stranger Things” ingresó 78 veces a la lista y logró aparecer en los 93 países relevados.

Ese magnetismo no solo se mide en pantallas. También en cómo la cultura pop se reorganiza a su alrededor. La música, uno de los corazones de la serie, volvió a ocupar un lugar central entre los espectadores más jóvenes. El estreno de la quinta temporada trajo de vuelta canciones de varias décadas, reabriendo el puente entre generaciones. Los datos de Spotify lo confirman: la audiencia global revitalizó éxitos como “Upside Down” de Diana Ross, “I Think We’re Alone Now” de Tiffany, “Mr. Sandman” de The Chordettes y “Fernando” de ABBA, con aumentos de reproducciones descomunales, especialmente entre la Generación Z. Desde la primera temporada, el mundo musical inspirado en Hawkins ya generó 205.000 listas de reproducción creadas por usuarios.

Fenómenos similares se dieron en temporadas anteriores: “Running Up That Hill”, con el impulso narrativo de la historia de Max, regresó al Billboard Hot 100 después de 38 años; y “Master of Puppets”, gracias a la épica interpretación de Eddie Munson, entró por primera vez al Top 10 del Reino Unido y generó 17,5 millones de descargas en solo una semana. El renacimiento cultural también alcanzó a otros mundos, como el universo de Dungeons & Dragons, que vivió un crecimiento del 673% entre 2016 y 2022, y cuyo volumen de ventas aumentó 96% en 2017 y otro 96% en 2018.

Incluso productos tan cotidianos como los waffles Eggo encontraron en Eleven una embajadora inesperada. Según Kellogg’s, el aumento promedio fue del 9,4% durante los primeros cuatro meses de 2018, con un crecimiento del 14% en el último trimestre de 2017 después del estreno de la segunda temporada. La maquinaria del marketing también encontró un terreno fértil: la campaña conjunta con Chip’s Ahoy! alcanzó los 11 mil millones de impresiones. En paralelo, las publicaciones derivadas del universo de la serie —libros, cómics y otros proyectos— superaron los 3,16 millones de ejemplares vendidos en Estados Unidos. Y desde su lanzamiento en 2022, “Stranger Things: The Experience” acumuló 2 mil millones de impresiones en redes y más de 850 mil entradas vendidas en ciudades de todo el mundo.

El recorrido por los premios confirma el impacto. La serie obtuvo más de 70 galardones, sobre un total que supera las 230 nominaciones internacionales. Su expansión teatral también logró reconocimiento: “Stranger Things: The First Shadow”, la precuela estrenada en Londres en 2023 y llevada a Broadway este año, ya suma cuatro premios Tony, dos Olivier y dos distinciones del Círculo de Críticos Teatrales del Reino Unido. Y dentro del propio ecosistema de Netflix, la producción abrió caminos para sus talentos. Millie Bobby Brown, lanzada a la fama desde su aparición inicial como Eleven, protagonizó numerosos proyectos de la plataforma, entre ellos “The Electric State”, “Damsel”, una de las diez películas en inglés más vistas de la historia de Netflix, y la saga “Enola Holmes”, que prepara su tercera entrega. En esta última temporada también se vio el ascenso meteórico de nuevos intérpretes, como Jake Connelly, quien alcanzó casi un millón de seguidores en Instagram.

La repercusión del último tramo también se sintió en la presencia pública de los fans. La campaña previa al estreno de la quinta temporada se convirtió en la más grande realizada por Netflix, con 5.750 millones de impresiones en redes. La campaña Rewatch, desplegada en octubre, sumó otras 1.300 millones. Incluso detalles mínimos, como el número del cartel de desaparición de Eleven, provocaron un estallido viral que generó más de un millón de llamadas reales.

Las celebraciones alrededor del mundo dibujaron un mapa del entusiasmo: más de 300.000 fans asistieron a eventos en 32 ciudades y 23 países. La lista incluye desde la premiere mundial en Los Ángeles —con más de cien talentos presentes— hasta el multitudinario evento “One Last Ride”, con 50.000 participantes. Hubo un desfile de 13.000 personas en São Paulo, un portal al Upside Down en una estación de subte en Buenos Aires que reunió a 20.000 fans, un espectáculo holográfico en el puerto de Sídney y un hangar transformado en Berlín para que dos mil invitados recorrieran escenas emblemáticas montados en bicicletas. Los festejos seguirán en Londres, Bangkok, Milán, Las Vegas y Madrid, y en decenas de salas de cine de Estados Unidos y Canadá que proyectarán de manera conjunta el episodio final.

Pero detrás de esos logros visibles hay un entramado económico considerable. La producción generó más de 8.000 empleos durante sus cinco temporadas y aportó 1.400 millones de dólares al PBI de Estados Unidos. Georgia, principal escenario de rodaje, recibió más de 650 millones de dólares y trabajó con más de 2.000 proveedores. California fue el segundo estado más beneficiado, con más de 500 millones de dólares incorporados a su economía.