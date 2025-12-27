Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria

En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
27 de Diciembre de 2025 | 17:53

Escuchar esta nota

Banco Provincia presentó una nueva propuesta para quienes buscan movilidad y comodidad: un préstamo para la compra de motos que se gestiona en la misma concesionaria y se termina de cerrar la operación de manera 100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP. Con montos flexibles, plazos convenientes y tasas competitivas, la banca pública bonaerense apuesta a simplificar el acceso a un medio de transporte cada vez más elegido. 

El nuevo préstamo está disponible para personas con calificación crediticia vigente. Permite obtener hasta 10 millones de pesos, con plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses. Tiene tasa fija desde 55% anual para clientes/as que perciben haberes en el Banco y desde 57% TNA para quienes no lo hacen.  


El proceso de solicitud es simple y seguro: la persona elige su moto en una empresa o concesionaria adherida y el vendedor le realiza una oferta de financiación personalizada a través de Banco Provincia. Si la acepta, confirma la operación desde Cuenta DNI o home banking. Todo sin papeles ni trámites presenciales. El pago se realiza en cuotas mensuales con débito automático en cuenta, garantizando comodidad y transparencia. 

Esta novedosa modalidad de financiamiento también está disponible para la contratación de servicios turísticos, de cara a la temporada de verano 2026.  De esta manera, la banca pública bonaerense refuerza su compromiso de ofrecer soluciones financieras ágiles y accesibles, adaptadas a las necesidades cotidianas de sus clientes. 


Los comercios adheridos, conocelos aquí

