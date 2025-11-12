Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

El Mundo |COMO PARTE DE UN ACUERDO ENTRE WASHINGTON Y LA ÚLTIMA MONARQUÍA ABSOLUTA DEL “CONTINENTE NEGRO”

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El centro correccional de alta seguridad, definido como “una jungla”, encarnó durante décadas las políticas represivas del pequeño reino de Eswatini, donde está ubicado

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El correccional de Matphasa tiene una reputación temida / Web

12 de Noviembre de 2025 | 00:37
Edición impresa

Pocos lugares en el pequeño reino africano de Eswatini tienen una reputación más temida que el Centro Correccional de Matsapha, una extensa estructura de hormigón y óxido de alta seguridad situada a las afueras de la capital, Mbabane.

“Es como una jungla”, declaró un antiguo recluso sobre la prisión, que alberga a 14 hombres -entre ellos un cubano en huelga de hambre- deportados de Estados Unidos en el marco de la campaña de antimigrante del presidente Donald Trump.

Durante décadas, la cárcel encarnó las políticas represivas de esta nación del sur de África, utilizada habitualmente para silenciar a los críticos y activistas prodemocráticos.

Ahora, con la expulsión de ciudadanos extranjeros por parte de Estados Unidos, tiene una función adicional e igualmente preocupante, según los abogados.

La última monarquía absoluta de África accedió a aceptar hasta 160 deportados de Estados Unidos a cambio de 5,1 millones de dólares para reforzar sus sistemas fronterizos y migratorios, según un acuerdo al que tuvo acceso AFP.

“La vida allí no es fácil”, afirmó el exdetenido Elvis Vusi Mazibuko, que pasó más de dos décadas en Matsapha por delitos de robo y hurto de vehículos. “Es la ley del más fuerte”, declaró este hombre de 64 años y voz suave, recordando las tensiones que se desataban por disputas menores en las estrechas celdas.

LE PUEDE INTERESAR

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street tuvo un cierre dispar

Los cinco primeros deportados estadounidenses fueron encarcelados en julio, y uno de ellos fue posteriormente repatriado a su Jamaica natal.

Washington los tildó de “monstruos depravados” condenados por delitos que incluyen violación y asesinato de niños. Sus abogados dijeron que ya habían cumplido sus condenas en Estados Unidos. Otros diez llegaron en octubre, según el gobierno de Esuatini, que afirma tener la intención de repatriarlos a todos.

Según una investigación de AFP, se los mantiene detenidos sin cargos y sin acceso a asesoramiento legal.

Entre los llegados en julio se encuentra el cubano Roberto Mosquera del Peral, detenido un mes antes en Florida por agentes migratorios.

El gobierno de Trump afirmó que Mosquera había sido encarcelado en el pasado por homicidio, pero AFP descubrió que su condena más grave fue por intento de asesinato y que llevaba años fuera de la cárcel. A finales de octubre, su abogada en Estados Unidos, Alma David, afirmó que Mosquera llevaba desde el 15 de octubre “en huelga de hambre indefinida”.

Tres fuentes de la prisión de Matsapha indicaron recientemente a AFP, bajo condición de anonimato, que el cubano seguía en huelga de hambre. “Los funcionarios a cargo del ala lo llevaron a uno de los grandes hospitales. Regresó, pero sigue negándose a comer y ha jurado no hacerlo hasta que regrese a su país natal”, declaró una de las fuentes. Matsapha está dividida entre alas de seguridad media y máxima. Los nuevos bloques financiados por el acuerdo con Washington, y donde se encuentran los deportados por Estados Unidos, están en el lado de mínima seguridad, indicó un oficial.

A diferencia de los bloques más antiguos, donde los reclusos comparten baños en dormitorios con literas en filas, las nuevas celdas cuentan con baños individuales y televisores montados. Las paredes son transparentes, lo que permite una vigilancia constante. En octubre, la cárcel albergaba a más de 1.560 reclusos, según una fuente familiarizada con su funcionamiento. El rey Mswati III ordenó este año la puesta en libertad anticipada de algunos reclusos para aliviar el hacinamiento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

El continente perdió su estatus libre de la enfermedad por su persistencia en Canadá
Últimas noticias de El Mundo

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Wall Street tuvo un cierre dispar

Nuevos ataques de EE UU en el Pacífico contra barcos narco

Por vuelos cancelados, Trump amenaza a los controladores aéreos
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Policiales
VIDEO. Un barrio de La Plata en vilo por la inseguridad: vecinos arrastrados y un robo a cuadras de la Comisaría
Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay 20 heridos: qué dijo la empresa
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza que se quebró en el jury
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla