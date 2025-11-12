Ulises padece mielomeningocele, lo quieren "echar de su casa" y podría quedar en la calle: el reclamo de su madre

Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso
Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso
VIDEO.- Gianinna Maradona en La Plata: se quebró al declarar en el jury contra Makintach y dijo que "fue todo horrible"
Macri juntó a su tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Arrancó la triple jornada de paro universitario: cómo afecta a facultades y colegios de la UNLP
Se confirmó la mecánica del asesinato a balazos de un joven en La Plata
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable
Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
Sorpresa y desilusión de una vecina de La Plata al comprar una “mistery box”
Qué colegios privados podrán aumentar las cuotas sin autorización
Invasión de ratas en una escuela de La Plata: “Una le saltó encima a una nena hoy”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una madre atraviesa horas de extrema angustia en Azul: podría ser desalojada junto a su hijo Ulises Natanael Camuzzi, un joven con defecto congénito, de la vivienda que le había sido entregada hace años por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de que existe una medida cautelar por su condición de vulnerabilidad, la Justicia aún no les devolvió el hogar, y el próximo lunes podrían quedar en la calle.
La historia comenzó en 2011, cuando la familia habitaba una vivienda en el barrio San Francisco de Azul. Un incendio destruyó la casa y, mientras se realizaban reparaciones, la madre firmó un convenio con el municipio para que otras personas pudieran ocuparla temporalmente. El acuerdo establecía que la propiedad seguiría siendo suya. Sin embargo, el tiempo pasó, la situación se dilató y cuando intentó regresar, otra persona -identificada como L.R.- había tomado posesión del inmueble.
“Traté de recuperar mi casa por todos los medios. Fui a la Provincia, hice las denuncias, presenté pruebas, pero nadie me dio una solución. Todo se fue a la Justicia y lleva años. Mientras tanto, seguimos pagando impuestos y tasas municipales de esa casa, aunque el municipio hoy figura como titular”, relató la mujer en diálogo con EL DÍA.
Desde entonces, madre e hijo viven de alquiler, pero la situación económica se volvió insostenible. Sin una vivienda propia y con un proceso judicial que avanza lentamente, el desalojo quedó fijado para el 17 de noviembre.
Ulises, que cursó su escolaridad en Azul y fue protagonista de un reclamo por accesibilidad difundido por este diario en junio pasado, nació con mielomeningocele e hidrocefalia, condiciones que lo mantienen en silla de ruedas y bajo atención médica permanente. Requiere traslados desde y hacia La Plata en ambulancia, tratamientos de rehabilitación y controles constantes.
LE PUEDE INTERESAR
"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos
Actualmente se encuentra internado en la Clínica Imar de La Plata, donde logró importantes avances físicos y emocionales tras un tratamiento integral que le permitió bajar de peso y mejorar su movilidad. El viernes será sometido a una cirugía en el Hospital Español de La Plata.
“La salud de Ulises depende de la estabilidad y la higiene del lugar donde vive. No puede estar en la calle ni en un lugar sin condiciones adecuadas. Es un chico electrodependiente. No pueden no considerar eso”, explicó su madre.
La familia sostiene dos causas principales en los tribunales de Azul. Una de ellas tramita en el Juzgado Civil N°2, a cargo del doctor Bionda, donde se ordenó el desalojo pese a las presentaciones que invocan la discapacidad de Ulises. La otra está en el Tribunal Oral Criminal N°1, que interviene en el recurso de amparo presentado para frenar la medida, solicitando una solución habitacional urgente.
Según explicó el abogado patrocinante “hay una medida cautelar vigente que obliga al municipio y a la provincia a garantizar una vivienda adecuada mientras se resuelve el litigio”, pero hasta el momento no hubo respuesta concreta.
En paralelo, existen otros fallos favorables a la familia por tratamientos de salud y cobertura médica ante IOMA, que fueron obtenidos también mediante recursos de amparo.
Ante la inminencia del desalojo, la madre reclama la intervención del Gobierno bonaerense y del Municipio de Azul. “Solo pedimos que la Justicia vea que esto no es un caso más. Ulises tiene una discapacidad severa y necesita estabilidad. No se trata de un conflicto entre partes, sino de un derecho humano básico: el derecho a una vivienda digna”, expresó.
Mientras la causa sigue su curso judicial, el tiempo apremia. El lunes podría marcar un nuevo golpe para una familia que lleva más de una década luchando entre la burocracia, la falta de respuestas y la urgencia de cuidar la salud de un hijo que no puede esperar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí