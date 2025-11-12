Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Caso que vincula a La Plata y Azul

Ulises padece mielomeningocele, lo quieren "echar de su casa" y podría quedar en la calle: el reclamo de su madre

Ulises padece mielomeningocele, lo quieren "echar de su casa" y podría quedar en la calle: el reclamo de su madre
12 de Noviembre de 2025 | 12:41

Escuchar esta nota

Una madre atraviesa horas de extrema angustia en Azul: podría ser desalojada junto a su hijo Ulises Natanael Camuzzi, un joven con defecto congénito, de la vivienda que le había sido entregada hace años por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de que existe una medida cautelar por su condición de vulnerabilidad, la Justicia aún no les devolvió el hogar, y el próximo lunes podrían quedar en la calle.

La historia comenzó en 2011, cuando la familia habitaba una vivienda en el barrio San Francisco de Azul. Un incendio destruyó la casa y, mientras se realizaban reparaciones, la madre firmó un convenio con el municipio para que otras personas pudieran ocuparla temporalmente. El acuerdo establecía que la propiedad seguiría siendo suya. Sin embargo, el tiempo pasó, la situación se dilató y cuando intentó regresar, otra persona -identificada como L.R.- había tomado posesión del inmueble.

“Traté de recuperar mi casa por todos los medios. Fui a la Provincia, hice las denuncias, presenté pruebas, pero nadie me dio una solución. Todo se fue a la Justicia y lleva años. Mientras tanto, seguimos pagando impuestos y tasas municipales de esa casa, aunque el municipio hoy figura como titular”, relató la mujer en diálogo con EL DÍA.

Desde entonces, madre e hijo viven de alquiler, pero la situación económica se volvió insostenible. Sin una vivienda propia y con un proceso judicial que avanza lentamente, el desalojo quedó fijado para el 17 de noviembre.

Ulises, que cursó su escolaridad en Azul y fue protagonista de un reclamo por accesibilidad difundido por este diario en junio pasado, nació con mielomeningocele e hidrocefalia, condiciones que lo mantienen en silla de ruedas y bajo atención médica permanente. Requiere traslados desde y hacia La Plata en ambulancia, tratamientos de rehabilitación y controles constantes.

Actualmente se encuentra internado en la Clínica Imar de La Plata, donde logró importantes avances físicos y emocionales tras un tratamiento integral que le permitió bajar de peso y mejorar su movilidad. El viernes será sometido a una cirugía en el Hospital Español de La Plata.

“La salud de Ulises depende de la estabilidad y la higiene del lugar donde vive. No puede estar en la calle ni en un lugar sin condiciones adecuadas. Es un chico electrodependiente. No pueden no considerar eso”, explicó su madre.

Un entramado judicial sin resolución

 

La familia sostiene dos causas principales en los tribunales de Azul. Una de ellas tramita en el Juzgado Civil N°2, a cargo del doctor Bionda, donde se ordenó el desalojo pese a las presentaciones que invocan la discapacidad de Ulises. La otra está en el Tribunal Oral Criminal N°1, que interviene en el recurso de amparo presentado para frenar la medida, solicitando una solución habitacional urgente.

Según explicó el abogado patrocinante “hay una medida cautelar vigente que obliga al municipio y a la provincia a garantizar una vivienda adecuada mientras se resuelve el litigio”, pero hasta el momento no hubo respuesta concreta.

En paralelo, existen otros fallos favorables a la familia por tratamientos de salud y cobertura médica ante IOMA, que fueron obtenidos también mediante recursos de amparo.

Ante la inminencia del desalojo, la madre reclama la intervención del Gobierno bonaerense y del Municipio de Azul. “Solo pedimos que la Justicia vea que esto no es un caso más. Ulises tiene una discapacidad severa y necesita estabilidad. No se trata de un conflicto entre partes, sino de un derecho humano básico: el derecho a una vivienda digna”, expresó.

Mientras la causa sigue su curso judicial, el tiempo apremia. El lunes podría marcar un nuevo golpe para una familia que lleva más de una década luchando entre la burocracia, la falta de respuestas y la urgencia de cuidar la salud de un hijo que no puede esperar.

Educación sin barreras: el reclamo de un estudiante en silla de ruedas
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

