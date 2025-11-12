"¡Ups!" Está caída la aplicación BNA+: qué pasó y qué soluciones dan los expertos

Johnny Depp en La Plata, minuto a minuto: seguí en vivo la visita del "Pirata" más famoso
Desde ayer no se pueden realizar transferencias, pagos con QR, consultas de saldo y operaciones diarias. Ola de reclamos en las redes sociales por parte de los usuaries
Los usuarios de la aplicación BNA+ del Banco Nación están preocupados debido a que desde ayer a la tarde se encuentra caída y no se pueden realizar operaciones. Miles de clientes reportaron que están sin acceso a sus cuentas bancarias.
El problema afecta funciones clave como transferencias, pagos con QR, consultas de saldo y operaciones diarias, lo que genera una fuerte ola de reclamos en las redes sociales.
Desde la tarde del martes, clientes de diferentes provincias comenzaron a reportar el mismo error: al intentar ingresar, la app mostraba el mensaje “¡Ups! Lo sentimos, en este momento no podemos realizar la operación solicitada”. De esta forma el sistema impide avanzar dentro de la plataforma. La falla involucra a usuarios de Android y iOS.
Los reportes coinciden en que el inconveniente surgió después de colocar la clave de acceso, cuando el sistema quedaba trabado en la pantalla de “procesando transacción”. Varias personas afirmaron que el servicio empezó a restablecerse de forma parcial con el correr de la tarde, aunque el Banco Nación aún no emitió un comunicado oficial con las causas de la caída. De todas formas para muchos usuarios bonaerenses aún persistían los problemas.
El sitio Downdetector, que monitorea fallas en plataformas digitales, registró un pico de denuncias a partir de las 16:30 de ayer, con mayor concentración en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Según el portal, los principales problemas detectados fueron: inicio de sesión, banca móvil, pagos electrónicos.
Aunque no hubo confirmación oficial, todo apuntaría a una intermitencia en los servidores que dejó sin conexión a la app.
Expertos informáticos recomiendan seguir distintos pasos si la aplicación sigue sin funcionar:
- Cerrar sesión y reiniciar el celular.
- Actualizar la app o desinstalar y volver a instalarla.
- Limpiar caché y datos temporales.
- Verificar la conexión a internet.
- Como alternativa, ingresar al homebanking web del Banco Nación.
Lo cierto es que aún este miércoles muchos usuarios aseguran que la app no funciona, o que registra errores esporádicos. Se espera que el banco brinde precisiones sobre la caída y las medidas para evitar nuevas interrupciones en el servicio.
