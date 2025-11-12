Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
En medio de unas gravísimas inundaciones que afectan ya a más de 5 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el malestar de productores por la demora de obras para mitigar eso, el Gobierno nacional formalizó este miércoles la emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses.
Según la resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, las autoridades decidieron ratificar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.
La medida rige para el periodo que va desde el 1º de septiembre de este año hasta el 28 de febrero de 2026. Y ahora los productores alcanzados por la iniciativa podrán acceder a exenciones impositivas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la posibilidad de acceder a créditos bancarios.
Esta medida ratifica la que ya había tomado la provincia de Buenos Aires para estos hace dos meses. Ahora, el Gobierno libertario decidió ir en ese mismo sentido y prorrogar la emergencia que ya se había declarado en esos cuatro distritos pero que vencía justamente en septiembre.
A principios de octubre, Nación había ratificado una decisión similar para diez distritos afectados por el agua.
