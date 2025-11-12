Kinesiólogo condenado en La Plata por abuso sexual a tres pacientes

El Juzgado en lo Correccional N° 4 de La Plata impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión al kinesiólogo Matías Adrián Blanco, hallado culpable de abusar sexualmente de tres mujeres que atendía en su consultorio de la ciudad de Cañuelas. Además, la sentencia establece su inhabilitación especial y perpetua para ejercer la profesión.

La resolución, firmada el 10 de noviembre de 2025 por la jueza Claudia Greco, dio por probados los hechos ocurridos entre 2019 y 2021, y subrayó la gravedad del abuso de poder y confianza en el vínculo terapéutico. En su dictamen, la magistrada consideró que los relatos de las víctimas fueron “coherentes, consistentes y sin contradicciones”, y que se mantuvieron firmes a lo largo del proceso judicial.

Los informes psicológicos y los testimonios de allegados reforzaron la credibilidad de las denunciantes, al dar cuenta del impacto emocional y los cambios de conducta que siguieron a los ataques. La jueza también destacó que las tres mujeres no se conocían entre sí, lo que, a su criterio, elimina cualquier posibilidad de una denuncia coordinada o falsa.

Durante el juicio, Blanco negó las acusaciones y aseguró que los supuestos roces pudieron deberse a maniobras terapéuticas. Sin embargo, el tribunal desestimó su defensa y consideró probado un patrón reiterado de conducta, en el que el acusado aprovechaba su posición profesional para vulnerar la intimidad de sus pacientes.

Aunque la fiscalía solicitó su inmediata detención, el tribunal resolvió mantenerlo en libertad hasta que la condena quede firme. La jueza valoró como agravantes la condición profesional del condenado, la multiplicidad de víctimas y el daño psicológico ocasionado. Con esta sentencia, la Justicia platense vuelve a poner el foco en la responsabilidad ética de los profesionales de la salud y en la protección de la confianza en el ámbito terapéutico.