Falleció un hombre en mar del plata

Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026

Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026

Ratón colilargo

9 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

La provincia de Buenos Aires sumó un nuevo fallecimiento por hantavirus y la preocupación sanitaria vuelve a crecer. A días de conocerse la muerte de un adolescente de 14 años en Pergamino, ayer se confirmó el fallecimiento de un hombre de 33 años en Mar del Plata, lo que eleva a dos los casos fatales registrados en territorio bonaerense en lo que va de 2026, en un contexto de aumento sostenido de la enfermedad.

Las autoridades municipales de General Pueyrredón confirmaron que la víctima era un residente de la zona semirrural de Sierra de los Padres. El hombre había comenzado con síntomas a fines de noviembre de 2025, pero el diagnóstico definitivo se estableció recién el 2 de enero, luego de su fallecimiento, cuando los análisis de laboratorio confirmaron la infección por hantavirus.

Según la información oficial, el paciente presentó un cuadro de distrés respiratorio grave que se agravó de manera progresiva hasta provocar su muerte. Se trata del primer caso fatal registrado en el municipio de General Pueyrredón, una zona donde la combinación de actividades rurales y contacto frecuente con ambientes naturales constituye un factor de riesgo reconocido por los organismos sanitarios.

Tras confirmarse el caso, el municipio, en conjunto con la Región Sanitaria VIII, activó de inmediato un protocolo de control de foco. Las tareas incluyeron la desinfección de la vivienda del fallecido y el monitoreo de roedores tanto en su domicilio como en sus lugares de trabajo, con el objetivo de reducir la posibilidad de nuevos contagios y detectar eventuales focos activos del virus.

Las autoridades señalaron que el hombre tenía antecedentes de actividades de caza y taxidermia, prácticas que incrementan la exposición a ambientes donde pueden circular roedores silvestres infectados.

El hantavirus es una zoonosis viral cuya principal vía de transmisión es la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores, especialmente del ratón colilargo. Estas partículas pueden permanecer suspendidas en espacios cerrados, como galpones o viviendas rurales, y liberarse al barrer, limpiar o manipular objetos contaminados.

Las principales recomendaciones

Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

El caso de Mar del Plata se suma a un panorama nacional preocupante. Durante 2025, el hantavirus provocó 21 muertes en el país. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se registraron seis fallecimientos y 25 personas infectadas, con una tasa de letalidad del 26,1%. Los datos oficiales indican además que los varones jóvenes concentran la mayor cantidad de casos.

 

