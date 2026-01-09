¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA

EN VIVO - Tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata, en medio de reclamos vecinales
La Asociación del Fútbol Argentino había anunciado la creación de la Recopa de Campeones para la temporada 2026, un torneo oficial que reunía a los campeones de distintas competiciones nacionales en un triangular para definir al “Campeón del Año” del fútbol argentino. Sin embargo, un borrador del nuevo Reglamento de Torneos de la Liga Profesional indica que la Recopa no se estrenará este año, sino recién en 2027, a pesar de que el Boletín Especial Nº 6795 la había programado inicialmente para 2026.
La Recopa de Campeones estaba diseñada para que participen tres equipos: el ganador de la Copa Argentina 2026, el ganador de la Supercopa Argentina 2026 y el ganador de la Supercopa Internacional 2026. En caso de que alguno de estos campeones repita plaza, ingresará el subcampeón correspondiente según lo establecido en el reglamento.
El formato previsto era novedoso: un triangular de tres partidos sin empates con sistema de puntos diferenciado (3 por victoria en tiempo reglamentario, 2 por victoria en penales y 1 punto para quien pierda desde los 12 pasos). La Recopa también contemplaba criterios adicionales como diferencias de gol y puntos de Fair Play para desempates.
Estudiantes y un 2026 con grandes expectativas. El Pincha se coronó campeón del Trofeo de Campeones 2025 y tiene garantizados partidos importantes en 2026, como la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, competiciones que también forman parte del nuevo ecosistema de títulos nacionales
Si la Recopa de Campeones se jugara este año, Estudiantes tenía posibilidades reales de clasificarse, ya sea por su campaña en las copas o por su performance en otros torneos nacionales, lo que sumaría otra definición. La postergación del torneo implica que el Pincha pierde una competencia importante de cara al calendario 2026, y con ello la posibilidad de sumar puntos, títulos oficiales y reconocimiento en un año donde se espera mayor competitividad.
En este escenario, la espera por la Recopa de Campeones hasta 2027 abrirá debates sobre su utilidad real dentro del calendario, la carga futbolística que representa para los clubes y el impacto que tendrá en la estructura del fútbol argentino en los próximos años.
