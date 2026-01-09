Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Atlético nacional le dio una semana para resolver la negociación

Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo

El colombiano sigue en conflicto con la dirigencia del elenco colombiano y espera poder sumarse pronto al Xeneize. Los detalles

Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo

hinestroza presiona y quiere jugar en boca este año / web

9 de Enero de 2026 | 02:50
Edición impresa

La novela de Hinestroza sigue generando capítulos en el mundo Boca, ya que la llegada del colombiano se sigue dilatando. El delantero está en conflicto con su club, Atlético Nacional, ya que quiere que se resuelva la transferencia y además busca solucionar una deuda que tienen con él. Se vienen horas cruciales.

Luego de los faltazos a los entrenamientos, el elenco colombiano decidió darle una semana libre al delantero, para que se pueda resolver su futuro. Boca ofreció 5 millones por él, pero el elenco colombiano pretende un millón más por su ficha. Esa diferencia es lo que traba la negociación, sumado a la deuda que tiene Nacional con Hinestroza.

En medio del conflicto y de las críticas que recibió, el delantero salió con los tapones de punta en las redes sociales y le contestó a la prensa colombiana, quien apuntó contra su manejo de la situación.

“¡No es ningún acto de indisciplina! Ni mucho menos presión para irme a Boca. No es ningún acto de indisciplina”. Además del interés del Xeneize, también hay uno de Fluminense, quien estaría dispuesto a cumplir con las pretensiones de Nacional.

Sin embargo, el deseo de Hinestroza es jugar en el fútbol argentino, aunque sea una temporada. Y ve a Boca como el club que le puede dar el salto a Europa.

TODO FRÍO

El mercado de Boca viene lento, ya que hasta el momento, no pudo sumar ninguna incorporación. Para colmo, lo de Alexis Cuello se complicó, ya que San Lorenzo cambió de postura y lo declaró intransferible, por lo menos, para el fútbol argentino.

LE PUEDE INTERESAR

River sigue en la búsqueda de un delantero

LE PUEDE INTERESAR

Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

Boca le ofreció tres millones de dólares por su pase, por lo que el Ciclón la consideró insuficiente, ya que su cláusula cuesta seis millones de dólares. Más allá de la crisis futbolística, el elenco del Bajo Flores dio marcha atrás también para evitar un malestar de los hinchas, por la rivalidad que existe con el Xeneize. Después si bien surgió el nombre de Ezequiel Ávila, el delantero seguiría jugando en Europa.

 

