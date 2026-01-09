Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo

La novela de Hinestroza sigue generando capítulos en el mundo Boca, ya que la llegada del colombiano se sigue dilatando. El delantero está en conflicto con su club, Atlético Nacional, ya que quiere que se resuelva la transferencia y además busca solucionar una deuda que tienen con él. Se vienen horas cruciales.

Luego de los faltazos a los entrenamientos, el elenco colombiano decidió darle una semana libre al delantero, para que se pueda resolver su futuro. Boca ofreció 5 millones por él, pero el elenco colombiano pretende un millón más por su ficha. Esa diferencia es lo que traba la negociación, sumado a la deuda que tiene Nacional con Hinestroza.

En medio del conflicto y de las críticas que recibió, el delantero salió con los tapones de punta en las redes sociales y le contestó a la prensa colombiana, quien apuntó contra su manejo de la situación.

“¡No es ningún acto de indisciplina! Ni mucho menos presión para irme a Boca. No es ningún acto de indisciplina”. Además del interés del Xeneize, también hay uno de Fluminense, quien estaría dispuesto a cumplir con las pretensiones de Nacional.

Sin embargo, el deseo de Hinestroza es jugar en el fútbol argentino, aunque sea una temporada. Y ve a Boca como el club que le puede dar el salto a Europa.

TODO FRÍO

El mercado de Boca viene lento, ya que hasta el momento, no pudo sumar ninguna incorporación. Para colmo, lo de Alexis Cuello se complicó, ya que San Lorenzo cambió de postura y lo declaró intransferible, por lo menos, para el fútbol argentino.

Boca le ofreció tres millones de dólares por su pase, por lo que el Ciclón la consideró insuficiente, ya que su cláusula cuesta seis millones de dólares. Más allá de la crisis futbolística, el elenco del Bajo Flores dio marcha atrás también para evitar un malestar de los hinchas, por la rivalidad que existe con el Xeneize. Después si bien surgió el nombre de Ezequiel Ávila, el delantero seguiría jugando en Europa.