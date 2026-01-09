Hantavirus, alerta máxima en la Provincia: confirman un muerto en Chacabuco y ya suman tres

EN VIVO - Tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata, en medio de reclamos vecinales
·El brote preocupa a las autoridades sanitarias bonaerenses. Síntomas y prevención
Escuchar esta nota
En las últimas horas fue confirmada otra muerte por el brote de hantavirus. Se trata de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad.
Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Salud de Chacabuco: “En el marco del brote de Hantavirus que se vive a nivel nacional, con un considerable aumento de casos, la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que fue detectado un caso positivo de dicho virus en un paciente de nuestra ciudad”.
El texto continúa: “El masculino, de 59 años, falleció en la ciudad de Junín el pasado 15 de diciembre, luego de presentar un síndrome febril agudo, acompañado de cefalea, tos, artralgias, mialgias y disnea. Tras realizar las pruebas pertinentes, se informa que se confirmó por Laboratorio Etiológico de Hantavirus por el Instituto INEV ‘Dr. Carlos Maiztegui’, la confirmación del diagnóstico”.
El área sanitaria chacabuquense destacó que “durante 2025 los casos de Hantavirus a nivel nacional crecieron exponencialmente, registrándose un total de 77 casos con una tasa de mortalidad de 29,8%, lo que equivale a 23 muertes”.
Y señaló que “el Hantavirus es una enfermedad grave, de baja frecuencia pero alta tasa de letalidad, transmitida principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con heces, orina o saliva de roedores silvestres, en general, conocidos como Ratón Colilargo”.
El comunicado finaliza con una serie de medidas preventivas para “evitar éste como otros virus”:
- Evitar la convivencia con roedores y/o nidos y contacto con sus secreciones (orina, heces, saliva).
- Sellar o tapar orificios que puedan servir como acceso de roedores a las viviendas.
- Mantener el ordenamiento en el hogar, llevando adelante desmalezamiento así como también la limpieza de pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con una solución compuesta por una parte de cloro y 9 de agua, dejándola actuar durante 30 minutos.
- Ventilar ambientes cerrados (tales como viviendas, galpones, refugios en ambientes rurales) durante 30 minutos antes de comenzar su limpieza, utilizando la solución previamente mencionada, cubriéndose además la boca y la nariz con barbijo N95 antes de ingresar.
- Prestar atención y tener especial cuidado en la puesta en funcionamiento de aires acondicionados cuyos filtros o conductos pueden tener polvo contaminado por las secreciones de roedores.
Sobre los síntomas, desde la Secretaría de Salud de Chacabuco comentan que “son, en una primera instancia, similares a los de una gripe: fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos, tos y diarrea. Se puede experimentar también dolor abdominal, dificultad respiratoria y malestar general”.
“La Secretaría de Salud, además, recomienda tener especial cuidado y atención si se ha frecuentado recientemente tanto zonas endémicas de hantavirus, o tareas tales como desmalezamientos, limpieza de galpones/viviendas deshabitadas, recolección de leña, trabajos rurales, recolección de residuos, entre otras. Ante cualquier sospecha o síntomas similares a los detallados, se recomienda asistir al Centro de Salud más cercano a su hogar”, cierra el texto.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
