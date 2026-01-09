Un barrio entero de La Plata está sin agua este viernes 9 de enero: Absa repara un tanque

En medio de los reclamos por falta de agua en distintos barrios de La Plata, este viernes Absa informó que hoy se lleva adelante la reparación de una cañería del tanque de agua en Villa Elisa. "Por esa razón, se detuvo la operación de seis perforaciones de agua para permitir la intervención. A partir de ello, se encuentra afectada con baja presión y/ó falta de agua en la localidad".

Debido a ello es que la empresa pidió a los usuarios "cuidar las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para hidratación e higiene personal, hasta la normalización del servicio".

Cabe destacar que hoy se desarrolla la audiencia pública en la que se define un aumento en la tarifa del agua para los vecinos platenses (vea: https://www.eldia.com/nota/2026-1-9-2-11-26-entre-reclamos-por-falta-de-agua-discuten-la-tarifa-la-ciudad)