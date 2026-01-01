Alarma nocturna por un incendio en la Torre 2: qué pasó

Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata
Identificaron a la víctima: quien era el joven que murió en el accidente de Año Nuevo en La Plata
Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA
Arranca el nuevo esquema cambiario: que modificaciones impactan en el dólar
Otro caso aberrante en La Plata por el abuso sexual de una nena de 5 años: hay dos demorados
"Casi me muero": el drama de los que arrancan el 2026 sin luz y sin agua en La Plata
El ex Estudiantes Eros Mancuso envuelto en un escándalo en Brasil
Explosivo romance: las fotos que blanquean de Nico González y la ex mujer del Laucha Acosta
Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA
Consternación en La Plata por la muerte de un joven de 20 años
Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo
¡No aprenden más! Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia en La Plata
Alquileres, VTV, transporte y servicios: los incrementos que ya rigen desde el 1º de enero
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Rompieron la "tradición cultural" y festejaron año nuevo cenando con desconocidos en Plaza Moreno
El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones
VIDEO.- Así se quemaron los muñecos de La Plata para despedir el 2025
Hasta marzo, toda la Provincia sufrirá más calor de lo habitual: las razones del fenómeno
El plan económico 2026 ya está en marcha: pago de vencimientos, nuevo esquema de flotación y cambio en los subsidios
El Gobierno reestructura la SIDE por DNU, amplía sus facultades y habilita la detención de personas
"Tomé vinagre" y "el postre tenía wisky": las insólitas respuestas de los conductores alcoholizados
En FOTOS | El año Nuevo de los famosos: parejas, enlaces y desacuerdos
“Verdaderos amores”: el año nuevo de Wanda Nara y el palito para su novio
VIDEO. Sentado en la vereda de su Pujato natal: así recibió el 2026 Lionel Scaloni
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026
Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Entre las 20 y las 21 horas del jueves se produjo un hecho que llamó la atención de los vecinos del centro de La Plata cuando se escuchó la sirena de los bomberos.
Es que en ese rango, de acuerdo a fuentes que vieron de cerca el suceso, se produjo un sorpresivo incendio frente a la Plaza Moreno.
Específicamente en la Torre 2, según aportaron testigos del caso, se produjo una llama luego de que "personas en situación de calle iniciaran la quema". Al parecer, conforme el relato acercado a EL DIA, el foco ígneo enseguida "prendió en los colchones de estas personas".
"Debimos mitigar el fuego con dos cargas de matafuegos y llamamos a los bomberos que, a pesar de la cercanía del cuartel, llegaron 15 minutos después", confesaron. No obstante, lo más difícil fue, según estas palabras, mitigar las llamas que prendieron en los equipos de aires acondicionados.
LE PUEDE INTERESAR
Cesó el alerta por la crecida del Río de la Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí