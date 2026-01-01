Alarma nocturna por un incendio en la Torre 2: qué pasó

Entre las 20 y las 21 horas del jueves se produjo un hecho que llamó la atención de los vecinos del centro de La Plata cuando se escuchó la sirena de los bomberos.

Es que en ese rango, de acuerdo a fuentes que vieron de cerca el suceso, se produjo un sorpresivo incendio frente a la Plaza Moreno.

Específicamente en la Torre 2, según aportaron testigos del caso, se produjo una llama luego de que "personas en situación de calle iniciaran la quema". Al parecer, conforme el relato acercado a EL DIA, el foco ígneo enseguida "prendió en los colchones de estas personas".

"Debimos mitigar el fuego con dos cargas de matafuegos y llamamos a los bomberos que, a pesar de la cercanía del cuartel, llegaron 15 minutos después", confesaron. No obstante, lo más difícil fue, según estas palabras, mitigar las llamas que prendieron en los equipos de aires acondicionados.