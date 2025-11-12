Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
12 de Noviembre de 2025 | 07:48

Escuchar esta nota

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más. 

En el anteúltimo mes del año, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.   

En tanto, hoy miércoles 12 de noviembre Carrefour ofrece un 10% de descuento comprando en cualquiera de sus supermercados ubicados en La Plata.

Por otro lado, este jueves, viernes y sábados será el turno de la cadena ChangoMas, que ofrecerá un 20% de descuento.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

  • Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
  • Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

La Plata sin agua este miércoles: qué barrio se queda sin suministro por el recambio de cañerías

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Últimas noticias de La Ciudad

Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones

"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable

La Plata sin agua este miércoles: qué barrio se queda sin suministro por el recambio de cañerías

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
Deportes
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos
Policiales
Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
VIDEO. Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato a balazos de un joven en La Plata
Espectáculos
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   
El brillo de Charly García: recibió un importante premio por su inmenso aporte a la música popular argentina
Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli
Información General
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla