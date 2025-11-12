Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata

Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.
En el anteúltimo mes del año, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.
En tanto, hoy miércoles 12 de noviembre Carrefour ofrece un 10% de descuento comprando en cualquiera de sus supermercados ubicados en La Plata.
Por otro lado, este jueves, viernes y sábados será el turno de la cadena ChangoMas, que ofrecerá un 20% de descuento.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
