Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

La ciencia de la UNLP que salió del laboratorio y recorre el periurbano platense

La investigadora Lorena Zonta, vino al estudio audiovisual del diario El Día a contar de qué se trata la investigación que están llevando a cabo junto al equipo de investigadores del instituto Centro de Estudios

13 de Noviembre de 2025 | 13:11

Escuchar esta nota

Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) de la UNLP. Esta investigación sobre parásitos intestinales la vienen desarrollando desde hace dos décadas en la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la UNLP.

"Este proyecto lo venimos desarrollando en diversas localidades del país, en este caso trabajamos en la región a las poblaciones vulnerables, en dónde el saneamiento ambiental es deficiente, en dónde los servicios son limitados, hay falta de acceso al agua, la ausencia de una roja cloacal. En estos lugares ponemos el foco en dónde hay enfermedades infecciosas", señaló la investigadora Lorena Zonta.

El enfoque de la investigación es “Una salud” porque contempla el campo de estudio en su totalidad, tanto los seres humanos, los animales, el ambiente y su naturaleza.

Después de la inundación del 2 de abril del año 2013 en la ciudad de La Plata, el equipo de investigación se vio con la obligación y el compromiso de salir a investigar zonas del periurbano platense como por ejemplo Berisso, Ensenada, Los Hornos, en las zonas del periurbano productivo y en las zonas de quintas.

Ante sus relevamientos de investigación diagnosticaron que entre un 60% de niños y adolescentes porta parásitos intestinales, que actúa en desmedro del desarrollo infantil, del buen crecimiento de los más chicos y trae problemas crónicos de anemia.

”Actualmente estamos en Berisso viendo si las condiciones mejoraron, empeoraron y si existen los mismos parásitos o si ya no están”, dijo Zonta. La causa de este diagnóstico es por la pobreza estructural que persiste en los barrios de la periferia, con los problemas de urbanización, contaminación del agua y problemas de salubridad e higiene.

LE PUEDE INTERESAR

Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre

LE PUEDE INTERESAR

Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, a las 18:30 en UN DÍA MÁS

"Las condiciones siguen siendo deficientes y tiene que ver con el crecimiento poblacional. El periurbano cuenta con más viviendas y el saneamiento no llega a todas las viviendas. Esto genera un déficit de los servicios equilibrados para todos", afirmó Zonta.

Los parásitos que se encuentran en la región y que son propios de las condiciones climáticas y biogeográficas de la región son Blastocystis. spp, Giardia Lamblia y Enterobius vermicularis.

ACERCARSE A LA POBLACIÓN

Las maneras que tienen para acercarse a la población es a través de los talleres sobre parásitos que dictan en los clubes de barrio, en las salitas, en algún espacio comunitario que cuente el barrio. En ese taller se le enseña a los niños y jóvenes que son los parásitos, como son, que deben conocer de ellos, y luego se les hace el diagnóstico que consiste en hacer una muestra sobre materia fecal que luego se analiza.

"La parasitosis persiste por la falta de acceso a la salud, en dónde los chicos tienen las salitas que ahora se llaman los Caps pero se les dificulta el acceso a estos lugares. Por eso, nosotros somos ese medio, ese nexo con las salitas para que una vez realizado el diagnóstico, la población pueda acceder un poco más fácil a la medicación", explicó la investigadora.

Trabajan con un equipo interdisciplinario compuesto por antropólogos, biólogos y médicos veterinarios.

Las afecciones que generan la parasitosis Zonta explicó que trae “dolores agudos de estómago, falta de apetito, mala absorción de los nutrientes, anemia que trae problemas en el crecimiento ya largo plazo trae desnutrición”.

Esta problemática se puede combatir, además con la presentación del Estado que combate problemas de saneamiento de agua potable, los cuerpos de agua contaminados, problemas con la vivienda y problemas que tienen que ver con la pobreza de las zonas del periurbano platense.

La enfermedad se combate con medicamentos antiparasitarios y con prevenciones básicas como el lavado de mano, no andar descalzo. Las medidas de prevención son sencillas y están al alcance de todos: higiene de los espacios, lavado de manos antes y después de ir al baño y de comer, cocinar bien las carnes, lavar las frutas y verduras y consumir agua potable. En barrios sin rojo, se recomienda agregar 2 ó 3 gotas de lavandina al agua.

Lo significativo para destacar del equipo de investigación del CEPAVE, es según lo dialogado, su compromiso con las zonas vulnerables, el deseo de ir más allá de las puertas del laboratorio y el poder ver los verdaderos problemas que aquejan a la gente que habita aquellas zonas de la ciudad.

La directora del proyecto contó: "A mi me mueve el compromiso con la comunidad, no me el paso en el laboratorio sino que salgo al territorio, intercambio con la población. A la problemática a veces la tomamos como propia, pero sin embargo, este trabajo es un poco una forma de devolverle a la Universidad ya todos los que pagamos la Universidad para que sea gratuita, es un poco devolver todo esto que aprenderá a la comunidad".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

La Noche de las Heladerías: siete propuestas para recorrer La Plata a puro sabor

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso
Últimas noticias de La Ciudad

Entregan equipamiento para casas del niño, maternales y jardines municipales de La Plata

Confirman el asueto del 19 de noviembre en La Plata por el aniversario

Nuevo paro en la UNLP la semana próxima complicará las clases en facultades y colegios

Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Policiales
VIDEO. El dramático relato de la familia que vivió el terror en su casa de La Cumbre
Cristian Tarragona: el comunicado de Unión tras el allanamiento en búsqueda de material de abuso infantil
VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos
Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Espectáculos
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 
Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación
Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla