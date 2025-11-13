Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y "sale o sale" con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |Por YouTube de El Día

Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, a las 18:30 en UN DÍA MÁS

13 de Noviembre de 2025 | 12:15

La visita de Johnny Depp en La Plata dejó mucha alegría, fotos, videos pero también historias que hasta ahora no se conocen. Hoy a las 18:30 en Un Día Más, detalles de la estadía del actor y director estadounidense en la capital de Buenos Aires, desde su presencia en la Municipalidad, en el Edificio Wilde, Coliseo Podestá, una entrevista exclusiva y más.

Hoy el 64° programa de Un Día más, el streaming del diario El Día. De lunes a viernes, desde las 18 horas por You Tube con la conducción de Sergio Pomares. Todo lo que deja la visita de Johnny Depp en La Plata, la continuidad del jury a Makintach y preguntas a los platenses en el mes aniversario de la Ciudad.

Ediciones anteriores

