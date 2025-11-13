La visita de Johnny Depp en La Plata dejó mucha alegría, fotos, videos pero también historias que hasta ahora no se conocen. Hoy a las 18:30 en Un Día Más, detalles de la estadía del actor y director estadounidense en la capital de Buenos Aires, desde su presencia en la Municipalidad, en el Edificio Wilde, Coliseo Podestá, una entrevista exclusiva y más.

Hoy el 64° programa de Un Día más, el streaming del diario El Día. De lunes a viernes, desde las 18 horas por You Tube con la conducción de Sergio Pomares. Todo lo que deja la visita de Johnny Depp en La Plata, la continuidad del jury a Makintach y preguntas a los platenses en el mes aniversario de la Ciudad.

Mirá el programa en vivo

Ediciones anteriores

12/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Furor por la visita de Johnny Depp en La Plata: secretos y más

11/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Continúa el jury a Makintach y cada vez más detalles para el aniversario de La Plata

10/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Estudiantes golpeado, Gimnasia salvado y noviembre de definiciones

7/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿cuántas plazas hay en el casco urbano de La Plata?

6/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Jury a Makintach en La Plata, violencia escolar y reclamos en la Región

5/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿cuáles son las edificaciones más lindas de La Plata?

4/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántas diagonales hay en el casco urbano de La Plata?

3/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántos ladrillos tiene la Catedral de La Plata?