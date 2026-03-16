Doctor y campeón: Carlos Bilardo cumple 88 años

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Carlos Salvador Bilardo, uno de los nombres más influyentes de la historia del fútbol argentino y figura inseparable de la identidad de Estudiantes y de la Selección, cumple este 16 de marzo 88 años. El “Doctor”, nacido en Buenos Aires en 1938, dejó una huella profunda como futbolista, entrenador y formador de generaciones.
Su vínculo con Estudiantes de La Plata marcó buena parte de su vida deportiva. Como mediocampista del Pincha integró el recordado equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía que dominó el continente a fines de los años sesenta, con tres Copas Libertadores consecutivas y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United en Inglaterra. Aquella etapa consolidó la identidad competitiva del club y convirtió a Bilardo en una de sus figuras emblemáticas.
Ya como entrenador también escribió páginas importantes en la historia albirroja. En 1982 condujo a Estudiantes al título del Campeonato Metropolitano, logro que impulsó su llegada a la Selección argentina. Desde ese lugar protagonizó uno de los ciclos más recordados del fútbol nacional: fue campeón del mundo en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, construyendo un equipo liderado por Diego Maradona que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva.
En los últimos años Bilardo atraviesa un delicado estado de salud. En 2017 fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica degenerativa que provoca un deterioro cognitivo progresivo. El exentrenador permanece bajo cuidados médicos y familiares y mantiene un perfil muy bajo, alejado de la vida pública y del fútbol desde hace tiempo.
A pesar de esa situación, el cariño del fútbol argentino se mantiene intacto. En su casa -acompañado de la familia y su gran amigo Miguel Ángel Lemme- suele recibir visitas de varios de los futbolistas que dirigió en la Selección campeona del mundo de 1986. Entre ellos Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Nery Pumpido y otros integrantes de aquel plantel que cada tanto se reúnen para acompañarlo y agradecerle lo que significó en sus carreras.
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Las imágenes de esos encuentros se volvieron habituales en los últimos años. En ellas se lo ve rodeado por sus exdirigidos, quienes lo siguen considerando un maestro y un referente. Para muchos de ellos, Bilardo no fue solo el entrenador que los llevó a lo más alto del fútbol mundial, sino también una figura formadora dentro y fuera de la cancha.
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