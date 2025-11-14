Bullrich, tras reunirse con Villarruel: "Muy colaborativa"

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dijo que la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró “muy colaborativa” en apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

Fue luego de la reunión que mantuvieron este mediodía en la Cámara alta para acordar la tarea parlamentaria en el próximo período legislativo.

El miércoles, Bullrich se reunió con los legisladores de LLA y les anticipó que la reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre.

Fuentes parlamentarias señalaron que el Presupuesto se buscará aprobar en el Senado si hay acuerdo el 22 de diciembre y si no luego de la Navidad, pero antes de fin de año.

Villarruel no tiene diálogo con el Gobierno desde hace unos meses, cuando en julio se votaron las leyes de Movilidad Jubilatoria, Moratoria Previsional y de Discapacidad, rechazadas luego por el Gobierno.

Para esa sesión, ambas cruzaron fuertes acusaciones porque la ministra de Seguridad le exigió a Villarruel que no presidiera la sesión, mientras la Vicepresidenta la acusó de haber integrado organizaciones terroristas.