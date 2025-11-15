Primera Nacional: se conocerá al primer finalista

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Desde las 20 horas, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Estudiantes de Caseros por la segunda semifinal del reducido de la Primera Nacional. En el choque de ida, el elenco bonaerense ganó 1-0 en condición de local.
Cabe destacar que el ganador se enfrentará al vencedor de Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que disputarán la vuelta mañana en el sur a las 17:15, donde la ida se la quedó el Gallo por 1-0.
Estudiantes RC: Braian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás, González, Martín Garnerone; Lucas González y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.
Esudiantes de Caseros: Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortíz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Santiago Briñone, Jorge Correa; Acosta o Ramírez, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Sara.
Hora: 20.00.
TV: TyC Sports .
Árbitro: Ariel Penel.
Asistente 1: Juan Mamani.
Asistente 2: Maximiliano Castelli.
Estadio: Ciudad de Río Cuarto.
