Primera Nacional: se conocerá al primer finalista

Desde las 20 horas, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Estudiantes de Caseros por la segunda semifinal del reducido de la Primera Nacional. En el choque de ida, el elenco bonaerense ganó 1-0 en condición de local.

Cabe destacar que el ganador se enfrentará al vencedor de Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que disputarán la vuelta mañana en el sur a las 17:15, donde la ida se la quedó el Gallo por 1-0.

Formaciones

Estudiantes RC: Braian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera, Tomás, González, Martín Garnerone; Lucas González y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Esudiantes de Caseros: Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez, Nicolás Ortíz, Lautaro Lusnig; Franco Cáceres, Santiago Briñone, Jorge Correa; Acosta o Ramírez, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Sara.

Hora: 20.00.

TV: TyC Sports .

Árbitro: Ariel Penel.

Asistente 1: Juan Mamani.

Asistente 2: Maximiliano Castelli.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.