Lanús dejó sin chances a Atlético Tucumán

En La Fortaleza, Lanús derrotó 3-1 a Atlético Tucumán y se aseguró la localía en los octavos de final del Clausura, en lo que fue su último partido antes de la final de la Sudamericana. Por su parte, el Decano se quedó sin chances de avanzar en la Zona B.

Abrió la cuenta a los 19 minutos del primer tiempo Sergio Canale, a través de un cabezazo que y una floja respuesta de Mansilla. Sin embargo, a los 32´, Ramiro Ruíz Rodríguez estampó el 1-1 con un buen frentazo.

En el complemento, Lanús creció y de la mano de Salvio, se puso en ventaja: pese a que le anularon un gol por una mano, a los 26´marcó el 2-1, con un un buen zurdazo tras un rebote.

Y cuatro minutos más tarde, luego de un buen control dentro del área, Marcelino Moreno decretó el 3-1 final con una buena definición de derecha.

De esta forma, Lanús se quedó con tres puntos importantes, para posicionarse mejor y llegar de la mejor manera a la final del próximo sábado ante Atlético Mineiro, en La Nueva Olla. Y la gente mostró toda su expectativa, con cantitos en las tribunas.