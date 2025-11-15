San Carlos, ya clasificado, busca cerrar con un éxito

Después de haber consumado la clasificación para el Reducido, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional, Villa San Carlos, sexto en la general, visita esta tarde desde las 17 y con el arbitraje de Alejandro Porticella, a Comunicaciones, en el partido que cerrará el Clausura de la B Metropolitana.

Además, en la jornada de hoy podría quedar definido el ascenso de manera automática de Midland (puntero y ganador del Clausura), que necesita ganarle a Flandria en Jáuregui para subir a la Primera Nacional.

Mientras que hoy se sabrá a los clasificados para el Reducido y segundo equipo que descenderá a la Primera C (Fénix fue el primero) .

Volviendo al partido ante el Cartero, el Celeste cumplió con su primer objetivo: acceder al Reducido. Y hoy, la idea es poder sumar de a tres para terminar más arriba en la tabla General.

El entrenador Pablo Miranda, como ya es una costumbre, no da a conocer el equipo si no es antes del inicio de cada partido.

De todos modos, y tomando en cuenta que no hay lesionados ni suspendidos, es casi probable que San Carlos salga a la cancha con los mismos once que vencieron a Deportivo Armenio, en la fecha pasada, es decir, Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Angel Acosta, Juan Ignacio Silva, Francisco Cairo y Alejandro Lugones; Matías Zagert y Matías Samaniego.

Más partidos

La última fecha del Clausura de la B Metropolitana tendrá además los siguientes partidos: A partir de las 17 van a jugar Villa Dálmine vs. Excursionistas; Armeniovs. Dock Sud; Flandria vs. Midland; Fénix vs. Sportivo Italiano y Liniers vs. Real Pilar.

La jornada se completa mañana a partir de las 17 con estos encuentros:

San Martín de Burzaco vs. Deportivo Merlo; Deportivo Laferrere vs. UAI Urquiza; Argentino de Quilmes vs. Acassuso y Argentino de Merlo vs.Brown de Adrogué.