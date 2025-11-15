Gallardo apuesta fuerte para jugar frente a Vélez

Marcelo Gallardo trabaja en el laboratorio del River Camp, para poner a punto a su equipo, de cara a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, donde se juega su clasificación a los playoff y la posibilidad de acceder al repechaje de la Copa Libertadores del próximo año. Para eso, debe vencer a Vélez en Liniers.

Para dicho partido, el entrenador del Millonario prepara un equipo con varios cambios respecto al último encuentro donde cayó ante Boca en La Bombonera. En este sentido, el DT no podrá contar con cuatro futbolistas: Martínez Quarta y Acuña por alcanzar la quinta amonestación, mientras que Castaño y Galarza Fonda por ser convocados a sus respectivas Selecciones en la fecha FIFA.

De esta forma, el Muñeco volverá a utilizar una línea de cuatro defensores, y Portillo pasará al mediocampo. En tanto que Bustos ocupará el lugar de Montiel, ya que se encuentra atravesando una molestia muscular, lo que mantiene en duda su titularidad. Por su parte, Rivero y Díaz continuarán siendo los marcadores centrales

A su vez, un hombre del riñón del técnico como lo es Nicolás Pérez sería de la partida. Mientras que una de las dudas que mantiene Gallardo es entre Galoppo y Lencina, el recién renovado, para jugar junto al mendocino y Portillo, unos metros detrás del colombiano Quintero.

Por otro lado, en ataque, a pesar de no haber mostrado su mejor forma física y futbolística, Driussi volverá a componer la dupla ofensiva junto a Salas, otro que viene de capa caída. Sin Facundo Colidio, las alternativas desde el banco serán Miguel Ángel Borja, ya con un pie afuera de River, Ian Subiabre y Cristian Jaime.

El equipo sería con: Armani; Bustos, Díaz, Rivero, Acuña; Galoppo o Lencina, Pérez, Portillo; Quintero; Driussi y Salas.