Deportes

Gimnasia y una baja clave en el once de Zaniratto para buscar la clasificación ante Platense

Gimnasia y una baja clave en el once de Zaniratto para buscar la clasificación ante Platense

fotobaires

16 de Noviembre de 2025 | 18:47

Escuchar esta nota

Una sobrecarga muscular sufrida en la práctica del viernes dejó afuera del compromiso a Alejandro Piedrahíta. El colombiano sufrió una mialgia en un isquiotibial y quedó descartado para el último partido de la fase regular, clave para Gimnasia en el marco de la lucha por ingresar a los playoff.

A su vez, la convocatoria realizada por Fernando Zaniratto tuvo como noticias los regresos de Gastón Suso (cumplió la sanción por acumulación de amarillas) y Norberto Brasco. Además del extremo de Deportivo Pereira, el otro jugador que no integrará la nómina es el juvenil Alejo Gelsomino.

Tras la ausencia del colombiano Piedrahita, Fernando Zaniratto probó al joven Jeremías Merlo como su reemplazante natural para el choque de alto voltaje en Vicente López. El juvenil, categoría 2006 oriundo de Los Hornos, llega de una gran actuación en el Bosque frente a Vélez. El pasado lunes, el extremo marcó el 2-0 -el primero en su cuenta personal- con una gran jugada que desató el delirio y el desahogo tripero. 

En principio, con el ingreso a la titularidad de Jeremías Merlo, la formación que enfrentaría al Calamar en el estadio Ciudad de Vicente López sería con: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Manuel Panaro, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Jeremías Merlo; Bautista Merlini y Marcelo Torres.

