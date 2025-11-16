Violento choque y vuelco en San Carlos: un hombre debió ser hospitalizado

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Un nuevo siniestro vial conmocionó el tránsito en la ciudad: este domingo por la tarde, tres automóviles colisionaron en el cruce de calles 38 y 134, dejando como saldo varios heridos y daños importantes en los vehículos implicados.
Fuentes policiales informaron que los vehículos involucrados son un Toyota Etios gris, un Chevrolet Onix y un Fiat Palio gris. Testigos relataron que al momento del siniestro algunos de los heridos quedaron tendidos sobre el asfalto, y fueron asistidos con rapidez por profesionales del SAME y agentes policiales que arribaron al lugar.
En el Toyota viajaban dos hombres de 52 y 32 años, quienes fueron trasladados por el SAME: el conductor al Hospital Gutiérrez y su acompañante al Hospital Alejandro Korn. En el Onix, un hombre de 30 años ingresó al Hospital de Gonnet. Los ocupantes del Fiat Palio fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado.
Las autoridades aseguraron que ninguno de los involucrados presenta riesgo de vida, y que la escena fue preservada para que peritos realicen las diligencias correspondientes. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial La Plata.
