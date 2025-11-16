Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Violento choque y vuelco en San Carlos: un hombre debió ser hospitalizado

16 de Noviembre de 2025 | 19:06

Escuchar esta nota

Un nuevo siniestro vial conmocionó el tránsito en la ciudad: este domingo por la tarde, tres automóviles colisionaron en el cruce de calles 38 y 134, dejando como saldo varios heridos y daños importantes en los vehículos implicados.

Fuentes policiales informaron que los vehículos involucrados son un Toyota Etios gris, un Chevrolet Onix y un Fiat Palio gris. Testigos relataron que al momento del siniestro algunos de los heridos quedaron tendidos sobre el asfalto, y fueron asistidos con rapidez por profesionales del SAME y agentes policiales que arribaron al lugar.

En el Toyota viajaban dos hombres de 52 y 32 años, quienes fueron trasladados por el SAME: el conductor al Hospital Gutiérrez y su acompañante al Hospital Alejandro Korn. En el Onix, un hombre de 30 años ingresó al Hospital de Gonnet. Los ocupantes del Fiat Palio fueron atendidos en el lugar y no requirieron traslado.

Las autoridades aseguraron que ninguno de los involucrados presenta riesgo de vida, y que la escena fue preservada para que peritos realicen las diligencias correspondientes. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial La Plata. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv

La paradoja inmobiliaria que altera la inversión en el pozo

Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV

Gimnasia busca romper su propio techo de cristal

La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Últimas noticias de Policiales

Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal

La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense

Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
Deportes
El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv
Gimnasia y una baja clave en el once de Zaniratto para buscar la clasificación ante Platense
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
La Ciudad
Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
Información General
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Espectáculos
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Britney Spears, Kim y Khloé Kardashian: la inesperada reunión que encendió las redes
Oasis en River: definitivamente, sucedió
Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo”
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla