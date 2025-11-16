Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

River empató sin goles ante Vélez y por ahora clasifica solo a la Sudamericana

16 de Noviembre de 2025 | 18:57

En el cierre del Torneo Clausura, Vélez y River Plate igualaron 0 a 0 en el estadio José Amalfitani. Con este resultado, el conjunto de Núñez volvió a dejar puntos en el camino y comprometió aún más su clasificación a la próxima Copa Libertadores, en un tramo donde no logra reencontrarse con el triunfo. Cabe recordar que ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en los octavos de final del certamen.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo inició el partido con gran intensidad y protagonismo, generando tres situaciones claras durante los primeros minutos. No obstante, con el paso del tiempo, Vélez comenzó a afirmarse en el campo y equilibró el trámite. Incluso, la formación conducida por Guillermo Barros Schelotto tomó las riendas del juego en el último tramo de la primera mitad y dispuso de oportunidades importantes para abrir el marcador.

La segunda etapa se disputó con un ritmo alto y sostenido. Los dos conjuntos lograron crear varias chances y obligaron a intervenir a los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani. De todas maneras, el resultado no se modificó. River suma ya cuatro encuentros consecutivos sin convertir goles.

El empate deja al Millonario con chances muy acotadas de ingresar a la próxima Copa Libertadores. Al ubicarse en la cuarta posición de la tabla anual, deberá esperar que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se queden con el título del Clausura para acceder al cupo disponible del repechaje del torneo continental.

Vélez, en tanto, finalizó cuarto en la Zona B con 26 puntos y disputará los octavos de final como local, mientras que River culminó sexto, con 22 unidades.

