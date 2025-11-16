Un dogo argentino se escapó, atacó a un niño en La Plata y su dueño terminó detenido

Un niño de 9 años resultó herido en las últimas horas, tras un feroz ataque de su perro, un dogo argentino, en Melchor Romero. Según la denuncia, el animal se escapó de la casa de su dueño, quien más tarde lo ingresó nuevamente al domicilio. Minutos después, fuentes policiales indicaron que el dueño le provocó la muerte al animal y terminó detenido.

El menor fue trasladado al Hospital Alejandro Korn con lesiones en el brazo, el cuello y la espalda. Desde el centro asistencial confirmaron que está consciente y fuera de peligro.

Intervino la UFI N.º 12, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”; además, por la muerte del animal, la causa es investigada por la UFI N.º 17, bajo la figura de “maltrato animal”. La Policía Científica ya realizó tareas en la vivienda del detenido, y secuestró elementos para sumar evidencia.

En el último tiempo, la Justicia comenzó a actuar ante los elevados casos de violencia animal y determinaron, en más de una oportunidad, las detenciones de los acusados.

Días atrás, luego de una brutal agresión a un animal, la jueza de garantías a cargo del expediente -en este caso la titular del Juzgado N° 5- aceptó el pedido de detención por considerar que están agotados los plazos de flagrancia, y que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” de los delitos imputados: maltrato animal (Ley 14.346) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma.

El agresor permanece alojado en una alcaidía departamental de La Plata mientras avanza la investigación, que incluye certificación veterinaria de lesiones, imágenes de video viralizadas, testimonios del rescatista interviniente y mensajería intimidatoria enviada a la víctima.