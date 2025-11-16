Un dogo argentino se escapó, atacó a un niño en La Plata y su dueño terminó detenido

Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal
El Pincha busca el pase ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y tv
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Arquitectos contra la Comuna: presentaron un amparo por la suspensión de obras en La Plata
Gimnasia y una baja clave en el once de Zaniratto para buscar la clasificación ante Platense
VIDEOS. Violento choque y vuelco en San Carlos: un hombre debió ser hospitalizado
Santilli suma avales para el Presupuesto 2026 y recibirá a un nuevo gobernador en Casa Rosada
La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia
River empató sin goles ante Vélez y por ahora clasifica solo a la Sudamericana
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
Los concejales vuelven a reunirse para tratar el pliego de Transporte
Chile elige presidente: cerraron las urnas y comienza el conteo de votos en las polarizadas elecciones
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un niño de 9 años resultó herido en las últimas horas, tras un feroz ataque de su perro, un dogo argentino, en Melchor Romero. Según la denuncia, el animal se escapó de la casa de su dueño, quien más tarde lo ingresó nuevamente al domicilio. Minutos después, fuentes policiales indicaron que el dueño le provocó la muerte al animal y terminó detenido.
El menor fue trasladado al Hospital Alejandro Korn con lesiones en el brazo, el cuello y la espalda. Desde el centro asistencial confirmaron que está consciente y fuera de peligro.
Intervino la UFI N.º 12, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”; además, por la muerte del animal, la causa es investigada por la UFI N.º 17, bajo la figura de “maltrato animal”. La Policía Científica ya realizó tareas en la vivienda del detenido, y secuestró elementos para sumar evidencia.
En el último tiempo, la Justicia comenzó a actuar ante los elevados casos de violencia animal y determinaron, en más de una oportunidad, las detenciones de los acusados.
LEA TAMBIÉN
VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal
Días atrás, luego de una brutal agresión a un animal, la jueza de garantías a cargo del expediente -en este caso la titular del Juzgado N° 5- aceptó el pedido de detención por considerar que están agotados los plazos de flagrancia, y que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” de los delitos imputados: maltrato animal (Ley 14.346) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma.
El agresor permanece alojado en una alcaidía departamental de La Plata mientras avanza la investigación, que incluye certificación veterinaria de lesiones, imágenes de video viralizadas, testimonios del rescatista interviniente y mensajería intimidatoria enviada a la víctima.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí