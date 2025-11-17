El Papa y un almuerzo con personas vulnerables

El papa León XIV denunció ayer la pobreza e instó a los dirigentes mundiales y a los católicos a atender a las personas marginadas, coincidiendo con el Jubileo de los Pobres. El pontífice peruano-estadounidense ha hecho de la justicia social uno de los temas claves de su pontificado.

Durante una misa en la basílica de San Pedro, León XIV indicó que la Iglesia está “todavía herida por pobrezas -antiguas y nuevas-, desea ser ‘madre de los pobres, lugar de albergue y de justicia’”.

Ayer tuvo lugar el Jubileo de los Pobres, una de las numerosas fiestas que componen el año santo y que atraen a peregrinos de todo el mundo. Coincidió con el Día Mundial de los Pobres, una celebración anual que instauró el papa Francisco, predecesor de León XIV, en 2017.

Después de la misa, el Papa almorzó en el Vaticano con un grupo de unas 1.300 personas sin hogar, refugiados y personas con discapacidad. En Roma, además, se organizaron varios eventos comunitarios para ayudar a ciudadanos en situación de pobreza.

“Exhorto por ello a los Jefes de Estado y a los Responsables de las Naciones a escuchar el grito de los más pobres”, dijo León XIV durante su homilía.