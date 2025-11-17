El Papa y un almuerzo con personas vulnerables

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El papa León XIV denunció ayer la pobreza e instó a los dirigentes mundiales y a los católicos a atender a las personas marginadas, coincidiendo con el Jubileo de los Pobres. El pontífice peruano-estadounidense ha hecho de la justicia social uno de los temas claves de su pontificado.
Durante una misa en la basílica de San Pedro, León XIV indicó que la Iglesia está “todavía herida por pobrezas -antiguas y nuevas-, desea ser ‘madre de los pobres, lugar de albergue y de justicia’”.
Ayer tuvo lugar el Jubileo de los Pobres, una de las numerosas fiestas que componen el año santo y que atraen a peregrinos de todo el mundo. Coincidió con el Día Mundial de los Pobres, una celebración anual que instauró el papa Francisco, predecesor de León XIV, en 2017.
Después de la misa, el Papa almorzó en el Vaticano con un grupo de unas 1.300 personas sin hogar, refugiados y personas con discapacidad. En Roma, además, se organizaron varios eventos comunitarios para ayudar a ciudadanos en situación de pobreza.
“Exhorto por ello a los Jefes de Estado y a los Responsables de las Naciones a escuchar el grito de los más pobres”, dijo León XIV durante su homilía.
LE PUEDE INTERESAR
El portaaviones USS Gerald Ford ya está en el Caribe, cerca de Venezuela
LE PUEDE INTERESAR
Chile elige presidente: Jara y Kast competirán en un balotaje
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí