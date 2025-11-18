La Lepra dejó a Defensa con las manos vacías

Independiente Rivadavia, el flamante campeón de la Copa Argentina, y próximo representante del país en la Copa Libertadores de 2026, cerró su participación en el Clausura con una victoria tan trabajada como necesaria, al derrotar por 2-0 a Defensa y Justicia, en el estadio Tito Tomaghello, de Varela.

El conjunto mendocino obtuvo su tercer triunfo en la competencia, gracias a los goles de Matías Fernández, a los 14 minutos del primer tiempo, y de Sheyko Studer, a los 24 del complemento, en un duelo que aprovechó los errores defensivos del “Halcón” y la velocidad de Sebastián Villa para lastimar de contraataque.

Con este triunfo, la Lepra mendocina dejó sin chances a Defensa de meterse en el Top 8, ya que llegaba a esta fecha con posibilidades, pero con la derrota se desmoronó la ilusión.

El partido marcó la diferencia para Independiente Rivadavia, que fue más práctico y punzante a la hora de atacar. Defensa y Justicia resultó ser un cúmulo de nervios, con desaciertos permanente.