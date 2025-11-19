La drástica decisión que tomó San Martín de Burzaco de cara a la próxima temporada: "Será renovado casi en su totalidad"

Una multitud en Plaza Moreno: La Plata festeja sus 143 años con varios shows musicales
San Martín de Burzaco confirmó que realizará un importante cambio en el plantel de cara a la próxima campaña en la Primera B Metropolitana.
Según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, la decisión fue tomada por la totalidad de la dirigencia del conjunto del Sur del Gran Buenos Aires, que consideró que los futbolistas de “El Azul” no demostraron todo su potencial dentro del terreno de juego en la derrota por 3-1 ante Deportivo Merlo —si ganaba, ingresaba al Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional—.
En cuanto al rendimiento anual, el equipo burzaquense finalizó en el noveno puesto del Grupo A, con 28 unidades, quedando a solo tres posiciones del ingreso al Reducido. En total disputó 20 partidos del Torneo Clausura, con un registro de 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas.
Con este panorama, la comisión directiva comenzó a delinear el nuevo proyecto futbolístico, que incluirá la llegada de refuerzos y una reestructuración interna con el objetivo de pelear más arriba en la próxima temporada.
La intención es evitar otra campaña irregular y construir un plantel competitivo que devuelva la expectativa a los hinchas de Sanma.
Tras las especulaciones sobre el recambio de un gran porcentaje de futbolistas del primer equipo, la dirigencia de San Martín publicó un comunicado oficial para informarles a los socios cómo continuará la situación.
En el inicio del escrito, la institución expresó: “El plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura, situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico”.
Por otra parte, el club remarcó que representar sus colores exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante” con los valores que San Martín promueve desde las divisiones formativas hasta el plantel superior.
Finalmente, el comunicado concluyó: “Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”.
