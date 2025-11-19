Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Ahora van por Savarino y su colega Di Tomasso

Ahora van por Savarino y su colega Di Tomasso

Dieguito Fernando, hijo de Maradona, Verónica Ojeda y Mario Baudry. Los 3 asistieron al final del jury / AFP

19 de Noviembre de 2025 | 02:28
Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, presentó ayer dos pedidos de juicio político contra los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por considerar que tenían conocimiento del documental protagonizado por Julieta Makintach, quien fue destituida por ese motivo.

El abogado envió las solicitudes que radicó ante la Secretaría de Enjuiciamiento del Jurado Permanente bonaerense. En el planteo critica además que le hayan permitido Makintach ocupar el rol de presidente.

 

