Política y Economía |Se reconfigura el círculo de poder del presidente

Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete

Manuel Adorni jurará mañana como ministro coordinador. Además, se espera que Santiago Caputo reemplace a Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior

Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete

Santiago caputo dejará de ser asesor y ocupará un cargo formal / na

2 de Noviembre de 2025 | 02:30
Edición impresa

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrará formalmente en funciones mañana, cuando el presidente Javier Milei le tome juramento como flamante ministro coordinador.

Este mismo día comenzará de manera oficial un nuevo esquema de poder dentro de La Libertad Avanza (LLA), en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saldrá fortalecida, ya que Adorni es un hombre de su círculo íntimo.

Resta confirmarse el paso de Santiago Caputo de asesor a ministro, para equiparar los contrapesos de poder dentro del “triángulo de hierro”, que conforman él, junto al mandatario nacional y su hermana.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras ganar la elección local.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari.

Los cambios que vienen

Tras la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de Ministros y la confirmación de Manuel Adorni en el cargo, crecen las versiones de que Santiago Caputo asumiría el Ministerio del Interior luego de la dimisión de Lisandro Catalán.

El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros

Macri criticó a Milei y puso el foco en sus diferencias

Mientras el presidente Javier Milei cenaba en la Quinta de Olivos junto al ex mandatario Mauricio Macri, Francos anunciaba en su cuenta de X (antes Twitter) la presentación de su renuncia como jefe de Gabinete.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, sostiene el mensaje publicado por el funcionario saliente.

Por su parte, la Oficina del Presidente indicó que el nuevo jefe de Gabinete es el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien agradeció “profundamente al presidente por haberlo elegido para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

Adorni, que fue electo como legislador porteño en los comicios de mayo pasado, jurará el lunes en Casa Rosada y su potencial sucesor sería Javier Lanari.

En sintonía con Francos (caracterizado por dialogar con los gobernadores), Catalán, que asumió el Ministerio del Interior en septiembre, también informó en las redes sociales su dimisión: “Me dirijo a usted (Milei) para presentarle mi renuncia al cargo, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”.

Fuentes del gobierno nacional, indicaron ayer que el posible sucesor de Catalán al frente de esa cartera sería Santiago Caputo, el asesor que forma parte del “triángulo de hierro” con el líder de La Libertad Avanza y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los funcionarios que continuarán en la gestión son Luis “Toto” Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado); Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Además, en las últimas semanas se confirmó la designación de Pablo Quirno al frente de la Cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein, mientras que la senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, renunciará a la cartera de Seguridad y podría ser reemplazada viceministra Alejandra Monteoliva.

Mariano Cúneo Libarona, que también presentó su dimisión al Ministerio de Justicia, sería reemplazado por Sebastián Amerio (su segundo), al tiempo que Luis Petri jurará como diputado el 10 de diciembre y dejará Defensa para que asuma posiblemente por Xavier Isaac, su actual viceministro.

De esta manera, más allá de la buena relación que hay entre Javier Milei y Mauricio Macri (según afirmó ayer Manuel Adorni ) la presunta apertura del Gobierno a dirigentes del PRO no se concretaría en esta oportunidad.

El Presidente volvería a apostar a un núcleo íntimo y, fundamentalmente, a su hermana Karina.

 

Multimedia

Santiago caputo dejará de ser asesor y ocupará un cargo formal / na

Guillermo francos comunicó su renuncia en las redes sociales / na

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

