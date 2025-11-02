Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El exmandatario cuestionó el reemplazo de Guillermo francos por Adorni

Macri criticó a Milei y puso el foco en sus diferencias

El jefe del PRO dijo que en la cena con el Presidente “no logramos ponernos de acuerdo”. “No he pedido ni pediré nada”, aclaró

Macri criticó a Milei y puso el foco en sus diferencias

Mauricio Macri

2 de Noviembre de 2025 | 02:28
Edición impresa

El expresidente Mauricio Macri cuestionó ayer la salida del jefe de Gabinete Guillermo Francos, y afirmó que su reemplazo por un funcionario sin experiencia “no parece ser una buena noticia”.

“Fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, relató Macri.

El expresidente remarcó que “la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.

Y agregó que existía la posibilidad de designar a “otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”.

Macri recordó que “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia” y consideró que “a esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”.

El exmandatario lamentó la situación y destacó la oportunidad que enfrenta el país: “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof se quejó porque no lo invitaron a la cita con los gobernadores

LE PUEDE INTERESAR

Milei fortalecido, el peronismo cruje y los gobernadores recalculan

En tanto, Macri aclaró que no busca ningún beneficio personal y remarcó que su aporte responde al interés por el futuro del país: “Como el presidente ha dicho públicamente, no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

El lunes después del triunfo electoral, el propio Milei había tomado la iniciativa de llamar a su antecesor para conversar y agradecerle los consejos vertidos en el tramo final de la campaña. Fue una conversación en muy buenos términos -según revelaron- y que duró cerca de diez minutos. El libertario le propuso verse hacia el fin de la semana, luego de que el ex mandatario volviera de su viaje exprés por Chile.

“Yo lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, opinó Milei el viernes a la noche en A24.

Una cena con novedades inesperadas

Javier Milei tenía previsto recibir a Mauricio Macri en Olivos este viernes después del mediodía, pero el almuerzo se reprogramó y se convirtió en una cena. Fue una decisión con consecuencias involuntarias.

La cena duró una hora y cuarenta y cinco minutos .

El ex mandatario llegó solo poco antes de las 21. Minutos después, se conoció la renuncia de Guillermo Francos. Y más tarde su reemplazo por el actual vocero presidencial, Manuel Adorni.

Meses atrás, el reemplazante de Francos ninguneó a Macri cuando lo calificó como un amigo con el que el Presidente comía milanesas.

Por otro lado, el jefe del PRO tuvo que digerir en la previa una novedad que se venía mencionando desde hacía meses: los siete diputados de Patricia Bullrich, que todavía permanecían dentro del bloque amarillo, romperán la bancada para cruzarse al de LLA.

La ministra y ex titular del partido amarillo ya se había afiliado a LLA antes de las elecciones en la Ciudad en mayo. “No queremos que Macri negocie y extorsione al Gobierno en nuestro nombre. Ojalá acuerde por el bien del país, pero que no negocie más en nuestro nombre”, le dijo el diputado Damián Arabia, referente de Bullrich, a los suyos.

Milei llamó a Macri el lunes, horas después de las elecciones y allí terminó de cocinarse el encuentro de este viernes. A principios de mes, el ex mandatario le reiteró al Presidente que su apoyo en el Congreso sería insuficiente y que necesitaba restablecer puentes con los gobernadores y sancionar un Presupuesto, dos ideas con las que el actual mandatario coincidió.

El ex mandatario reclamaba cambios en el rumbo de la gestión en Transporte y Trabajo, dos áreas para los que promovía dirigentes del macrismo y lentitud para avanzar con la privatización de empresas púbicas.

Milei dilata por ahora los cambios de nombre en el gabinete y cerca de Macri no tienen demasiadas expectativas de ocupar cargos importantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
Últimas noticias de Política y Economía

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Deportes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Sábado agridulce para las Juveniles
Espectáculos
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla