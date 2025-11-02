Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estudiantes vs Boca.- ¿Fue penal?: el arbitraje de Leandro Rey Hilfer que desató una polémica en el final

2 de Noviembre de 2025 | 20:11

Leandro Rey Hilfer fue protagonista de la tarde en UNO, ya que quedó en evidencia con jugadas polémicas que marcaron el desenlace del encuentro. Sobre todo, la jugada del penal que le dio la victoria agónica a Boca.

En el final del partido, luego de captar un error de Pérez, Herrera hizo una pared con Merentiel y fue derribado por el propio Pérez, supuestamente dentro del área. Sin dudar, el juez cobró penal pese al enojo de los jugadores de Estudiantes. Pese a la presencia del VAR, a cargo de Ariel Penel, la jugada no fue revisada y se terminó validando la pena máxima.

Sin embargo, a la hora de las repeticiones de la transmisión, la falta parece ser fuera del área, por lo que la decisión correcta hubiese sido tiro libre. Si bien el español cae dentro, la infracción de Pérez se ejecuta antes de cruzar la línea del área. Después Merentiel no falló y le terminó dando una victoria importante a Boca.

Sin embargo, no fue la única jugada puntual en la que Estudiantes se sintió perjudicado. En primer lugar, la queja del Pincha nació por el penal que le cobraron a Zeballos, que luego terminó errando. El argumento fue que, si bien hubo agarrón sobre el delantero del Xeneize, la falta fue afuera del área.

LOS GOLES | Estudiantes vs Boca: Cetré para el Pincha, Zeballos y Merentiel para el Xeneize

Después el árbitro cortó demasiado el juego, sobre en los ataques del Pincha, donde cobró las famosas “faltitas” en ataque. Además también pudo haber expulsado a Milton Giménez en el primer tiempo, ya que luego de haber sido amonestado, le hizo una falta a Muslera en la que podría haber recibido la segunda cartulina. También la queja del Pincha fue en las amonestaciones excesivas que recibieron los jugadores.

En el complemento, hubo más jugadas que quedaron bajo la lupa: por el lado de Boca, consideraron que cobró mal el penal contra Medina, que le dio el empate parcial a Estudiantes. En el Xeneize consideraron que el futbolista se tira antes de que Marchesín lo derribe, más allá que el contacto existió.

Después, la expulsión de Gabriel Neves rompió el partido, pero esta vez el VAR intercedió de manera correcta: el mediocampista le propinó una dura plancha a Ander Herrera, pero en primera instancia, Rey Hilfer solo amonestó al jugador de Estudiantes. Sin embargo, Ariel Penel llamó desde el VAR al juez para que revise la jugada. Y luego de analizarla, cambió su decisión y le mostró la roja al uruguayo de manera correcta.

Sin embargo y como puntualizó Domínguez en conferencia, para Estudiantes hubo falta en la jugada previa a la expulsión, de Ayrton Costa sobre Guido Carrillo. Mientras que también el Pincha reclamó una mano dentro del área de Lautaro Blanco, que podría haber sido penal. Otra jugada en la que puntualizó Domínguez en conferencia, fue una que no cobró Rey Hilfer sobre Tiago Palacios, donde se iba mano a mano contra Marchesín.

Sin dudas, el juez quedó en el ojo de la tormenta en un partido donde ambos equipos se jugaron mucho. Habrá que ver si la AFA decide pararlo, como hizo con Nicolás Lamolina en la fecha pasada luego de expulsar mal a Iván Tapia contra el Xeneize. Si se analiza el antecedente que hubo con el Pincha, donde Nazareno Arasa lo perjudicó justamente ante Barracas, el árbitro no fue parado y dirigió en la fecha siguiente.

Estudiantes se quedó vacío después del esfuerzo: perdió 2 a 1 con Boca y se aleja de la Copa Sudamericana

Domínguez tras la derrota en UNO: “Los dos penales fueron dudosos”
