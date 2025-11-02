El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico

Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones: las áreas que recibirán mayor partida
Juanita Tinelli pasa un dramático momento en su vida, alejada de su padre y sus hermanas, amenazada de muerte y con botón antipánico. Los hechos los dio a conocer la joven, a través de una profunda carta en Instagram donde se distancia de Marcelo Tinelli.
Según trascendió, la hija del conductor recibió amenazas de muerte de una persona sobre la que pidió que no trascienda la identidad. Ante estos hechos, la Fiscalía decidió darle un botón antipánico.
“El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”, contó Laura Ubfal, quién detalló que la denuncia la radicó acompañada de sus padres.
Horas más tarde, compartió un escrito en sus redes sociales donde enfatizó en las ocasiones que “durante mucho tiempo elegí callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes más amo”.
Pero, la amenaza de muerte recibida en las últimas horas fue “suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por las decisiones que no tomé”. En tanto, destacó: “No comparto muchas de las decisiones de mi papá. Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y mis propios límites”.
Por su parte, Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para retomar el mensaje de su hija y resaltó que buscará llegar hasta el fondo del asunto. Asimismo, sostuvo que no hablará con los medios de comunicación al respecto, por pedido de Juanita.
