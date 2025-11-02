Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán

El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en lugar de Guillermo Francos, que le presentó su renuncia al mandatario nacional el viernes pasado.

A través de un comunicado en las redes, el mandatario anunció: "TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

La decisión de Milei se enmarca dentro de un proceso de reordenamiento de su Gabinete, tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales del domingo, comicios en los que Santilli se impuso por una corta diferencia al peronismo en la provincia de Buenos Aires, territorio en el que la Alianza La Libertad Avanza había sido derrotada en septiembre.

Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri. Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.

"Quiero felicitar al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el Presidente Javier Milei", expresó el funcionario saliente Catalán.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó el viernes por la noche su renuncia al cargo luego de un año y cuatro meses de gestión. Este anuncio se realizó a través de un mensaje en redes sociales mientras el presidente Javier Milei mantenía una cena en la Quinta de Olivos con el exmandatario Mauricio Macri.

Poco después, la Oficina del Presidente confirmó que el Jefe de Estado había aceptado la renuncia y designado en su reemplazo al diputado porteño electo Manuel Adorni, quien hasta ese momento se desempeñaba como vocero presidencial.

La salida de Francos fue seguida por la renuncia del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien también comunicó su decisión en la red social X, con fecha del 1 de noviembre. Catalán había asumido su cargo el 15 de septiembre.

Rubén Torres entrará en lugar de Santilli a la Cámara de Diputados

El diputado relecto de la Alianza La Libertad Avanza Diego Santilli en las elecciones legislativas nacionales será el nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente Javier Milei y deberá renunciar a su banca.

En su lugar asumirá Rubén Torres, un hombre del armador bonaerense Santiago Pareja que sigue robusteciendo su poder en la Cámara de Diputados y en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Torres ingresará desde el lugar decimonoveno lugar, después de que la Cámara Nacional Electoral hiciera lugar al pedido de los libertarios para que Santilli encabece la lista en la PBA, tras el escándalo de José Luis Espert.

En su perfil de Instagram, Torres se describe como un “defensor de las ideas de la libertad”. “Trabajo para que Argentina sea un país de oportunidades, progreso y grandeza”, dice su breve biografía.

Las modificaciones que impulsó Milei se dan en el marco de una reconfiguración del Gabinete nacional, que incluyó la salida del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, el viernes pasado. Santilli asumirá en lugar de Lisandro Catalán, otro hombre de Francos.