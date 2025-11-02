Jubilado dejó la estufa prendida para sus perros y se le incendió su casa en La Plata: perdió todo

Un jubilado salió a hacer mandados en su casa de Los Hornos, ubicada en 158 entre 67 y 68, y dejó la estufa prendida para que sus perros no pasaran frío. Sin embargo, al volver encontró la escena que jamás imaginó: las llamas se apoderaron del lugar.

El hecho sucedió en las últimas horas y los vecinos encabezan una colecta para ayudar al jubilado, que perdió todo en el incendio. Una dotación de bomberos voluntarios se hizo presente de inmediato, al igual que efectivos policiales.

Los animales fueron rescatados y tanto ellos como su dueño resultaron ilesos. En tanto, confirmaron fuentes policiales, las pérdidas materiales fueron totales.

Según se pudo saber, un llamado al 911 fue el primero en reportar el siniestro, minutos después de que el dueño de casa saliera a comprar víveres, dejando la estufa prendida para que sus animales no sufrieran del frío.

Los investigadores apuntan a que el origen de las llamas podría deberse a una falla técnica o bien, a un descuido. Mientras tanto, en el barrio los vecinos encabezan una colecta para ayudar a una persona muy querida de la zona, como lo es el jubilado afectado.