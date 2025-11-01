Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Panorama bonaerense

La sombra de Alberto Fernández detrás de la carta de Cristina Kirchner y el quiebre que Axel Kicillof evita sentenciar

La sombra de Alberto Fernández detrás de la carta de Cristina Kirchner y el quiebre que Axel Kicillof evita sentenciar
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

1 de Noviembre de 2025 | 20:45

 

Axel Kicillof blanqueó ante funcionarios e intendentes su decisión de acelerar en la construcción de su candidatura presidencial. Es una definición trascendente, pero que no alcanza para terminar de generar coincidencias en su propia tropa. Un grupo nutrido le pide que esa decisión esté acompañada de un golpe sobre la mesa. Traducido: la ruptura total y definitiva con el kirchnerismo. El Gobernador, en cambio, prefiere seguir su propio camino, pero sin generar ese quiebre formal.

Apelando a una metáfora boxística, uno de los alcaldes que estuvo el viernes en la cumbre que se desarrolló en el Parque Pereyra lanzó, a modo de reflexión, que “Axel quiere ganar la pelea por puntos, pero muchos consideramos que al kirchnerismo hay que ganarle por nocaut”. En ese encuentro abundaron los reproches y críticas a la carta que escribió Cristina Kirchner, en la que responsabilizó a Kicillof por la derrota no sólo bonaerense sino además nacional.

De una u otra forma, los caminos se van bifurcando. En la Gobernación dicen no estar sorprendidos por las críticas de la ex presidenta al Gobernador. La filosa pluma de Cristina nunca emparentó a las figuras de Kicillof con Alberto Fernández, al que solía de vez en cuando zamarrear con misivas explosivas, pero la asociación resulta inevitable.

La sorpresiva derrota electoral del peronismo terminó por acelerar los tiempos. Cristina había subido un escalón en la pelea con Kicillof cuando lo llamó Judas durante una reunión con dirigentes ultra K hace ya varios meses. La carta de las últimas horas es la confirmación de que existe una relación quebrada, de muy difícil retorno.

Los reproches son cruzados. Desde el kicillofismo retrucan que el pronunciamiento de la ex presidente apunta a “no hacerse cargo del desastre electoral” que sufrió el peronismo en casi todo el país. “Además, la estrategia electoral de octubre en la Provincia fue toda de ella”, añaden.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevos riesgos de derrumbes en casas del casco céntrico

LE PUEDE INTERESAR

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Algunas fuentes cercanas a Kicillof escarban en la herida. “Menos mal que nos opusimos a que la campaña hiciera eje solamente en ´Cristina libre´ como quería La Cámpora”, recuerdan.

Pese a todo, Kicillof pretende hacer equilibrio sobre un terreno inestable. Busca escindir su gestión de su proyección nacional. Por eso, al menos hasta ahora, no estaría analizando pedirles la renuncia a los ministros que reportan al kirchnerismo duro. “Mientras no entorpezcan la gestión, siguen”, dicen en el Ejecutivo.

En el horizonte aparecen, además, las necesidades del propio Gobierno. El Gobernador necesita esta vez contar con Presupuesto para el año que viene, que incluya una ley Fiscal para poder subir algunos impuestos y la posibilidad de salir a tomar deuda. Requiere, para ese objetivo, contar con el respaldo del kirchnerismo duro y del massismo para no repetir el naufragio del año pasado.

“Esta vez no nos vamos a tirar encima de la granada. Si no quieren aprobarlo, que se lo digan a la gente y a los intendentes”, lanzan desde el Ejecutivo. Kicillof prepara un escenario inédito para presentar el proyecto: está invitando a jefes comunales, legisladores propios y de la oposición a un acto que se realizará mañana en la Gobernación que huele mucho a marcar la cancha y meter presión sobre la Legislatura.

Pero en el fondo, por sobre la estrategia discursiva y un intento de no generar olas, surge una pelea desatada y con escasas chances de retorno. Por ahora, los talibanes del kicillofismo no han logrado convencer al Gobernador de terminar esa relación de convivencia forzada con el kirchnerismo.

La conducción del PJ bonaerense es otro de los escenarios de batalla. Con todos los plazos vencidos para convocar a elecciones internas, Máximo Kirchner buscaría seguir al frente. Comenzó a trascender la posibilidad de que el jefe de La Cámpora impulse un llamado al congreso partidario para que lo ratifique en el cargo.

Varios intendentes del Movimiento Derecho al Futuro quieren dar esa batalla. Algunos creen que debe ser el propio Kicillof quien se ponga al frente. El Gobernador habilitó esa pelea, pero no piensa ser candidato a presidir el peronismo provincial.

Prefiere expandir su figura nacionalmente y ver con qué chances llega a la batalla de 2027. Por primera vez trasciende que parte de esa disputa pasará por empujar a un candidato de su espacio para su propia sucesión.

La Libertad Avanza espera agazapada. Bajo los reflectores de una victoria inesperada y sorprendente, ya deja correr algunos nombres para aquella disputa. Diego Santilli, cara visible del triunfo, es uno de ellos. El armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, es otro que no descarta poner su nombre en la grilla. Hombre de Karina Milei, salió robustecido el domingo pasado tras recibir la descarga de fuego amigo por el aparatoso derrape de septiembre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

La Plata: la avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia
Últimas noticias de Opinión

Nuevos riesgos de derrumbes en casas del casco céntrico

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Insólita e inquietante denuncia sobre jardines de infantes ilegales en la Región

¿Qué queremos ser?: ¿liberales, progresistas, populistas, pro-chinos?
Espectáculos
Un Halloween argentino con muertos vivos en las "BUP"
“La lógica del viento y "Fakland 1982", dos puestas escénicas atractivas y gratis en La Plata
More Rial sigue presa: ¿sin domiciliaria y con preventiva hasta el juicio?
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Policiales
Impresionante incendio en La Plata devoró tres casa y un auto
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Santa construyó con el triunfo una estructura para evitar cualquier susto
Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River: se impuso el oficialismo con record de votantes
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV
Talleres le ganó a Vélez en Liniers

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla