Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

El calvario de una pareja de La Plata varada en Jamaica tras el paso del huracán Melissa: “Estamos atrapados en la isla, desamparados”

El calvario de una pareja de La Plata varada en Jamaica tras el paso del huracán Melissa: “Estamos atrapados en la isla, desamparados”
2 de Noviembre de 2025 | 19:49

Escuchar esta nota

El huracán Melissa, que azotó Jamaica a fines de octubre, dejó tras de sí destrucción, cortes de energía, vuelos cancelados y decenas de turistas argentinos sin poder regresar al país.

Entre ellos se encuentra Lautaro Callegher, un joven platense que viajó junto a su pareja para disfrutar unos días de descanso y hoy vive una situación límite: atrapado en la isla, sin vuelo confirmado y con los hoteles cerrando sus puertas.

“Estamos desamparados, con una incertidumbre bárbara. Teníamos que irnos el día del huracán, y la estadía se recontra prolongó. No paran de cancelarnos los vuelos. No sé cuándo voy a poder volver a La Plata”, contó Lautaro en diálogo con EL DIA.

Según relató, la pareja llegó a Jamaica el 19 de octubre y debía regresar el 28, pero el huracán —que impactó con fuerza en la zona norte de la isla— frustró todos los planes.

Intentaron adelantar su salida, pero los pasajes disponibles costaban hasta 6.500 dólares por persona. “Estuvimos a punto de pagarlo, porque no queríamos vivir el huracán acá, pero el vuelo también se canceló”, explicó.

“El aeropuerto está destruido y Copa Airlines no da soluciones”

Lautaro aseguró que su vuelo de regreso con Copa Airlines fue cancelado tres veces consecutivas y que, pese a los daños en el aeropuerto de Montego Bay, la aerolínea insiste en reprogramar los vuelos desde esa terminal.

“Pedí mil veces que me cambien a Kingston, que está operativo, pero no me escuchan. Me lo reprograman en Montego Bay y me lo vuelven a cancelar. Es una locura. Estoy en el limbo, sin vuelo y sin saber qué va a pasar”, contó.

Mientras tanto, el hotel Riu Negril, donde se hospedaban, les informó que cerrará sus puertas y que los turistas serán trasladados a otro complejo.

“Nos van a mandar a un Riu de Montego Bay —que está destruido— o a uno de Kingston. Antes no nos cobraban porque no había sistema, pero ahora nos dijeron que empezarán a cobrar. Es plata que no tenemos, porque no contábamos con seguir gastando tanto”, explicó.

“La Embajada se lavó las manos”

El joven platense también criticó la falta de asistencia diplomática: “La Embajada argentina se lavó las manos. No hay respuestas. Los ingleses, los estadounidenses y los italianos ya se fueron porque sus gobiernos organizaron todo. Acá quedamos los chilenos, peruanos y argentinos, y nadie nos da una solución”, denunció.

La situación en los hoteles es cada vez más tensa. “Hay gente gritando, llorando. Todos frustrados porque nadie puede salir de la isla”, agregó Leandro, quien mantiene comunicación intermitente por la débil conexión a internet del lugar.

 “No tenemos vuelo, estamos atrapados” 

“Nos teníamos que ir el 28 y desde entonces seguimos acá. Ahora ni siquiera tenemos vuelo. Montego Bay está destruido, pero hay aerolíneas como LATAM que ya están sacando vuelos desde ahí. Copa, en cambio, canceló todo y no te da una solución. Es desesperante”, contó el joven.

Mientras intenta comunicarse con la agencia para que le reprogramen la salida desde Kingston, Leandro y su pareja siguen varados, con los recursos agotándose y la angustia creciendo día a día. “La verdad es que uno se quiere ir, pero no puede. Estamos atrapados en la isla”, resumió.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes se quedó vacío después del esfuerzo: perdió 2 a 1 con Boca y se aleja de la Copa Sudamericana

El Lobo, con la soga al cuello, visita a River en el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Domingo inestable y con lluvias en La Plata: ¿cuándo mejoraría?

VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Últimas noticias de La Ciudad

FOTOS | La comunidad peruana de La Plata festeja el Inti Raymi en Plaza Moreno

Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones: las áreas que recibirán mayor partida

VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Policiales
Conmoción en Plaza España: murió un hombre mientras hacía gimnasia
Perdió el control al volante, chocó contra un poste y destruyó el auto en Abasto: cómo está el conductor
VIDEO. Mañana de furia en La Plata: dos grupos protagonizaron una feroz pelea a la salida de un boliche
Jubilado dejó la estufa prendida para sus perros y se le incendió la casa en La Plata: perdió todo
Un jubilado logró salir a tiempo y se salvó de milagro tras incendiarse su auto en La Plata
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Deportes
El Lobo, con la soga al cuello, visita a River en el Monumental: hora, formaciones y TV
Estudiantes se quedó vacío después del esfuerzo: perdió 2 a 1 con Boca y se aleja de la Copa Sudamericana
VIDEO. Impresionante vuelco en el Autódromo Mouras de La Plata: “Vendí todo para comprarlo, no sirve más”
LOS GOLES | Estudiantes vs Boca: Cetré para el Pincha, Zeballos y Merentiel para el Xeneize
Uno menos en la lista: A Boca le dijeron "no" y sigue en búsqueda de un DT

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla