El calvario de una pareja de La Plata varada en Jamaica tras el paso del huracán Melissa: “Estamos atrapados en la isla, desamparados”

El huracán Melissa, que azotó Jamaica a fines de octubre, dejó tras de sí destrucción, cortes de energía, vuelos cancelados y decenas de turistas argentinos sin poder regresar al país.

Entre ellos se encuentra Lautaro Callegher, un joven platense que viajó junto a su pareja para disfrutar unos días de descanso y hoy vive una situación límite: atrapado en la isla, sin vuelo confirmado y con los hoteles cerrando sus puertas.

“Estamos desamparados, con una incertidumbre bárbara. Teníamos que irnos el día del huracán, y la estadía se recontra prolongó. No paran de cancelarnos los vuelos. No sé cuándo voy a poder volver a La Plata”, contó Lautaro en diálogo con EL DIA.

Según relató, la pareja llegó a Jamaica el 19 de octubre y debía regresar el 28, pero el huracán —que impactó con fuerza en la zona norte de la isla— frustró todos los planes.

Intentaron adelantar su salida, pero los pasajes disponibles costaban hasta 6.500 dólares por persona. “Estuvimos a punto de pagarlo, porque no queríamos vivir el huracán acá, pero el vuelo también se canceló”, explicó.

“El aeropuerto está destruido y Copa Airlines no da soluciones”

Lautaro aseguró que su vuelo de regreso con Copa Airlines fue cancelado tres veces consecutivas y que, pese a los daños en el aeropuerto de Montego Bay, la aerolínea insiste en reprogramar los vuelos desde esa terminal.

“Pedí mil veces que me cambien a Kingston, que está operativo, pero no me escuchan. Me lo reprograman en Montego Bay y me lo vuelven a cancelar. Es una locura. Estoy en el limbo, sin vuelo y sin saber qué va a pasar”, contó.

Mientras tanto, el hotel Riu Negril, donde se hospedaban, les informó que cerrará sus puertas y que los turistas serán trasladados a otro complejo.

“Nos van a mandar a un Riu de Montego Bay —que está destruido— o a uno de Kingston. Antes no nos cobraban porque no había sistema, pero ahora nos dijeron que empezarán a cobrar. Es plata que no tenemos, porque no contábamos con seguir gastando tanto”, explicó.

“La Embajada se lavó las manos”

El joven platense también criticó la falta de asistencia diplomática: “La Embajada argentina se lavó las manos. No hay respuestas. Los ingleses, los estadounidenses y los italianos ya se fueron porque sus gobiernos organizaron todo. Acá quedamos los chilenos, peruanos y argentinos, y nadie nos da una solución”, denunció.

La situación en los hoteles es cada vez más tensa. “Hay gente gritando, llorando. Todos frustrados porque nadie puede salir de la isla”, agregó Leandro, quien mantiene comunicación intermitente por la débil conexión a internet del lugar.

“No tenemos vuelo, estamos atrapados”

“Nos teníamos que ir el 28 y desde entonces seguimos acá. Ahora ni siquiera tenemos vuelo. Montego Bay está destruido, pero hay aerolíneas como LATAM que ya están sacando vuelos desde ahí. Copa, en cambio, canceló todo y no te da una solución. Es desesperante”, contó el joven.

Mientras intenta comunicarse con la agencia para que le reprogramen la salida desde Kingston, Leandro y su pareja siguen varados, con los recursos agotándose y la angustia creciendo día a día. “La verdad es que uno se quiere ir, pero no puede. Estamos atrapados en la isla”, resumió.