VIDEO. Impresionante vuelco en el Autódromo Mouras de La Plata: “Vendí todo para comprarlo, no sirve más”

Un susto que pudo ser tragedia se transformó en un episodio de alivio: el piloto Mariano Morini, de 25 años, protagonizó un accidente de alto impacto durante una fecha de la categoría Fórmula 4 Nueva Generación celebrada en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Aunque su auto terminó destruido, Morini no sufrió lesiones de gravedad.
Durante la séptima fecha del certamen, Morini salió a pista con su monoplaza fabricado por Crespi. Al tomar una curva, “se me corrió un metro y medio del radio ideal”, relató el piloto. En ese momento el auto perdió agarre, se deslizó sobre el pasto y, al impactar con un pozo, comenzó a dar tumbos incontrolados: al menos cuatro vueltas, dos de ellos en el aire, registraron las cámaras a bordo de otro competidor.
“Salí a dar una vuelta y di como cuatro”, comentó Morini y tristemente confirmó: "“No sirve más el auto nuevo, a seguir trabajando”.
El vehículo llevaba una estructura de seguridad reforzada y el “halo” incorporado, algo destacado por el piloto: gracias a ello, pese al vuelco y la violencia del impacto, Morini pudo abandonar el circuito por sus propios medios.
El auto quedó completamente inutilizado; el piloto admitió que “era un auto nuevo” y que ahora queda solo el motor y la caja, por lo que deberá reunir presupuesto para reconstruirlo.
El piloto anticipó que buscará estar presente en la penúltima cita del calendario, que también se correrá en La Plata, programada para el 30 de noviembre.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
