Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

VIDEO. Impresionante vuelco en el Autódromo Mouras de La Plata: “Vendí todo para comprarlo, no sirve más”

2 de Noviembre de 2025 | 17:24

Escuchar esta nota

Un susto que pudo ser tragedia se transformó en un episodio de alivio: el piloto Mariano Morini, de 25 años, protagonizó un accidente de alto impacto durante una fecha de la categoría Fórmula 4 Nueva Generación celebrada en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Aunque su auto terminó destruido, Morini no sufrió lesiones de gravedad. 

Durante la séptima fecha del certamen, Morini salió a pista con su monoplaza fabricado por Crespi. Al tomar una curva, “se me corrió un metro y medio del radio ideal”, relató el piloto. En ese momento el auto perdió agarre, se deslizó sobre el pasto y, al impactar con un pozo, comenzó a dar tumbos incontrolados: al menos cuatro vueltas, dos de ellos en el aire, registraron las cámaras a bordo de otro competidor. 

“Salí a dar una vuelta y di como cuatro”, comentó Morini y tristemente confirmó: "“No sirve más el auto nuevo, a seguir trabajando”. 

El vehículo llevaba una estructura de seguridad reforzada y el “halo” incorporado, algo destacado por el piloto: gracias a ello, pese al vuelco y la violencia del impacto, Morini pudo abandonar el circuito por sus propios medios. 

El auto quedó completamente inutilizado; el piloto admitió que “era un auto nuevo” y que ahora queda solo el motor y la caja, por lo que deberá reunir presupuesto para reconstruirlo.

El piloto anticipó que buscará estar presente en la penúltima cita del calendario, que también se correrá en La Plata, programada para el 30 de noviembre. 

LE PUEDE INTERESAR

LOS GOLES | Estudiantes vs Boca: Zeballos abrió el marcador en UNO y Cetré descontó para el Pincha

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes empató con un penal donde Cetré "picó" la pelota para engañar a Marchesín: están 1 a 1
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes empató con un penal donde Cetré "picó" la pelota para engañar a Marchesín: están 1 a 1

El Lobo, con la soga al cuello, visita a River en el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Domingo inestable y con lluvias en La Plata: ¿cuándo mejoraría?

VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Últimas noticias de Deportes

LOS GOLES | Estudiantes vs Boca: Zeballos abrió el marcador en UNO y Cetré descontó para el Pincha

Estudiantes empató con un penal donde Cetré "picó" la pelota para engañar a Marchesín: están 1 a 1

El Lobo, con la soga al cuello, visita a River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Uno menos en la lista: A Boca le dijeron "no" y sigue en búsqueda de un DT
Política y Economía
Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil
Tras las renuncias: avanza el nuevo Gabinete
El nuevo rol de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de ministros
Policiales
Perdió el control al volante, chocó contra un poste y destruyó el auto en Abasto: cómo está el conductor
VIDEO. Mañana de furia en La Plata: dos grupos protagonizaron una feroz pelea a la salida de un boliche
Jubilado dejó la estufa prendida para sus perros y se le incendió la casa en La Plata: perdió todo
Un jubilado logró salir a tiempo y se salvó de milagro tras incendiarse su auto en La Plata
Bomberos apagaron un incendio de basural en Arturo Seguí
La Ciudad
FOTOS | La comunidad peruana de La Plata festeja el Inti Raymi en Plaza Moreno
Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones: las áreas que recibirán mayor partida
VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas
 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
El Tren Roca no llega hasta La Plata este domingo por trabajos en las vías
Espectáculos
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla